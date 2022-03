Vidéo : Bien garder ses distances de sécurité sur les bretelles d'autoroute au Chili Posté par Koreus

Sur une bretelle d'autoroute au Chili, un automobiliste a eu la bonne idée de bien respecter les distances de sécurité.



Vidéo (1mn50s) : Car jacking sur une bretelle d'autoroute (Chili)





Pas de butin, une portière explosée, un karma de qualité. Minuit Je viens d'arriver Inscrit le: 12/7/2019 Envois: 83 Karma: 336 Re: Bien garder ses distances de sécurité sur les bretell... Re: Bien garder ses distances de sécurité sur les bretell... 1 Beaux réflexes de conduite, parfaite réalisation de la fuite. 10/10. momoaliz Je masterise ! Inscrit le: 13/10/2015 Envois: 2898 Karma: 1680 Re: Bien garder ses distances de sécurité sur les bretell... Re: Bien garder ses distances de sécurité sur les bretell... 2

Je ne pensais pas qu'il pourrait passer à droite mais ça a l'air de passer (enfin en forçant un peu...)

Et ben, c'est pas passé loin...Je ne pensais pas qu'il pourrait passer à droite mais ça a l'air de passer (enfin en forçant un peu...) Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 614 Karma: 2070 Re: Bien garder ses distances de sécurité sur les bretell... Re: Bien garder ses distances de sécurité sur les bretell... 1 La lucidité et le sang-froid du monsieur me scotche complètement! Chapeau. Drakylla Je suis accro Inscrit le: 5/3/2013 Envois: 1394 Karma: 937 Re: Bien garder ses distances de sécurité sur les bretell... Re: Bien garder ses distances de sécurité sur les bretell... 1 Je pensais pas non plus qu'il passerait ! Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2385 Karma: 3030 Re: Bien garder ses distances de sécurité sur les bretell... Re: Bien garder ses distances de sécurité sur les bretell... 0 C'est pas tant les distances de sécurité, mais le fait que les voleurs n'aient pas mis leur voiture de travers. Et lorsqu'ils se sont rabattus juste devant lui avant la bretelle, il est possible que ça ait allumé deux ou trois alarmes dans son cerveau.





Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 177 Karma: 692 Re: Bien garder ses distances de sécurité sur les bretell... Re: Bien garder ses distances de sécurité sur les bretell... 0 chaud...il y a même un coup de feu... sacré reflexe et maitrise soi ...