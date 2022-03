Car jacking sur une bretelle d'autoroute (Chili)

Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Le 26 février 2022 vers Colina au Chili, un automobiliste a été victime d'un carjacking. La voiture se trouvant devant lui s'est arrêté sur une bretelle d’autoroute et 4 hommes armés sont sorti du véhicule et l'ont braqué. L'automobiliste, qui a eu la bonne idée de respecter les distances de sécurité, a eu le temps et le réflexe d'accélérer. Il a pu échapper à ses assaillants en se faufilant à droite de la voiture et en défonçant la portière.

arme autoroute braquage bretelle carjacking chili distance