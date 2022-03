Chutes de glace à New York

Fin février 2022 à New York, le dégel a provoqué d'impressionnantes et dangereuses chutes de glace. Comme on peut le voir dans la vidéo, des plaques de glace sont tombées du haut des gratte-ciels sur la route et les trottoirs. Plusieurs rues ont dû être fermées pour éviter des accidents.

chute degel glace gratte-ciel immeuble new-york plaque