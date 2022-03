Auteur Conversation

Wiliwilliam

Wiliwilliam

Les enfants dans les conflits ... Quelle tristesse Dures comme images!

Les enfants dans les conflits ... Quelle tristesse Dures comme images!Les enfants dans les conflits ... Quelle tristesse

dtclulu

dtclulu

je crois que c'est la première fois que je l'entends sans que ça me gonfle ...

Tempo123

Tempo123

La traduction française étant "libérée, délivrée". On ne peut que leur souhaiter cela quand on voit leur courage !

Olyer

Olyer

Un peu de douceur... Pauvre gamine. On n'apprendra jamais de nos erreurs, ce genre de scène ne devrait pas exister.

kast_or