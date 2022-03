Une fillette chante « Let It Go » dans un abri (Ukraine)

Alors que la guerre fait rage en Ukraine depuis l'invasion de la Russie, le 24 février 2022, une petite fille prénommée Amelia chante « Let It Go », du dessin animé La Reine des neiges, dans un abri anti-aérien à Kiev, la capitale ukrainienne.

