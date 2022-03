Vidéo : Une séance du film « The Batman » interrompue par une chauve-souris Posté par Koreus

Une séance du film « The Batman » à un cinéma d'Austin, au Texas, est interrompue par une chauve-souris qui vole dans la salle.



Vidéo (1mn2s) : « The Batman » interrompu par une chauve-souris





La direction du cinéma a déclaré qu'il pourrait s'agir d'une blague de la part d'un spectateur.



Si Batman est interrompu par une chauve souris, je ne veux pas savoir ce qui peut interrompre un film avec Rocco Siffredi !



