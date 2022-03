Vidéo : Une policière percute frontalement la voiture d'une conductrice ivre afin de l'arrêter Posté par THSSS

Une patrouilleuse de police a utilisé sa voiture pour arrêter un véhicule roulant sur une autoroute fermée et se dirigeant vers une course à pied avec 8,000 participants



Vidéo (46s) : Interception de police musclée d'une automobiliste ivre (Floride)





Sur le même sujet :

Vidéo : Accident suicide après une course-poursuite Vidéo : Choc frontal en moto Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 919 Karma: 3581 Re: Une policière percute frontalement la voiture d'... Re: Une policière percute frontalement la voiture d'... 2 Punaise, ce sang froid, ce courage ! Bravo ! Speedball Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 311 Karma: 154 Re: Une policière percute frontalement la voiture d'... Re: Une policière percute frontalement la voiture d'... 0







Bravo à elle. Bravo à elle. LugerKain Je viens d'arriver Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 79 Karma: 188 Re: Une policière percute frontalement la voiture d'... Re: Une policière percute frontalement la voiture d'... 0 . Goth-Ame Je m'installe Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 206 Karma: 258 Re: Une policière percute frontalement la voiture d'... Re: Une policière percute frontalement la voiture d'... 0 Donnez une médaille à cette femme pour son courage ! o_O maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 190 Karma: 809 Re: Une policière percute frontalement la voiture d'... Re: Une policière percute frontalement la voiture d'... 3 Alors ils sont où tous les "c 'était mieux avant, c'était mieux avant" TheDarkgg Je m'installe Inscrit le: 3/12/2015 Envois: 361 Karma: 238 Re: Une policière percute frontalement la voiture d'... Re: Une policière percute frontalement la voiture d'... 0 Goth-Ame Courage ? Dépends du point de vie... Courage ? Dépends du point de vie... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2776 Karma: 7119 En ligne ! Re: Une policière percute frontalement la voiture d'... Re: Une policière percute frontalement la voiture d'... 0



http://cvetrucks.50webs.com/fla352.jpg comme tout le monde le sait , la taille n'a pas d'importance mais là , elle peut remercier son véhicule ... Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2130 Karma: 3693 Re: Une policière percute frontalement la voiture d'... Re: Une policière percute frontalement la voiture d'... 0

@TheDarkgg

@Goth-Ame Courage ? Dépends du point de vie...

Elle n'a qu'un seul point de vie ? Elle est du niveau 0 ou c'est une PNJ de base, alors. Elle a d'autant plus de courage ! Citation :Elle n'a qu'un seul point de vie ? Elle est du niveau 0 ou c'est une PNJ de base, alors. Elle a d'autant plus de courage ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.