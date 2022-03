Interception de police musclée d'une automobiliste ivre (Floride)

Dimanche 6 mars 2022 en Floride (États-Unis), une conductrice ivre est entrée sur une autoroute fermée en forçant le passage (plusieurs cônes et barricades). L'autoroute était fermée à cause d'une course à pied de 10km. L'automobiliste de 52 ans se dirigeait droit vers les coureurs quand une policière l'a stoppé net en lui rentrant dedans frontalement avec sa voiture de police. Les deux conductrices ont été blessées lors de la collision.

collision frontal interception police voiture