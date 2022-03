Vidéo : Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur un train Posté par Banbs

Pendant ses 18 ans, Simon est parti en voyage en Roumanie avec des amis. Ayant un peu de temps avant de prendre son train retour, il décide, avec un ami, de visiter la gare et monte sur le toit d'un wagon. En se relevant, la ligne à haute tension crée un arc électrique et il est traversé par 27000 volts. Il a miraculeusement survécu et raconte son histoire.





Vidéo (9mn39s) : Simon survit à une électrisation de 27 000 volts





gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 5665 Karma: 4625 En ligne ! Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... 3 On cautionne les Darwin Arwards, ici, maintenant ? zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1062 Karma: 3796 Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... 0 On est tous d'accord pour dire qu'il était mieux chauve? Nertios Je m'installe Inscrit le: 20/5/2010 Envois: 114 Karma: 282 Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... 0 Même sans avoir les fils qui se touchent, il a bien failli s'écourt(circuit)er la vie. antox Je viens d'arriver Inscrit le: 27/1/2020 Envois: 4 En ligne ! Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... 0 Heureusement que ça s'appelle pas "Votre Incroyable Histoire" Arkhee Je viens d'arriver Inscrit le: 14/7/2013 Envois: 23 Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... 0 S'il a survécu .... c'est qu'il n'était pas conducteur ?

Bon ok je sors ....... [] zorgOne Je viens d'arriver Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 14 Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... 2 ... En tout cas chapeau aux pompiers et à toute l'équipe médicale. J'ai envie de dire c'est con de jouer au con... En tout cas chapeau aux pompiers et à toute l'équipe médicale. camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 793 Karma: 2893 Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... 0 9mn39 !!!!

Je l'ai regarder en 10 secondes en sautillant la timeline ^^ Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 439 Karma: 1285 Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... 3 ... Après 8 minutes je me suis rendu compte que la vidéo était en français et que ce n'était vraiment pas la peine que je lise les sous-titres. Fichu cerveau... tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2487 Karma: 3567 Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... 0 " on étaient dans une gare pour prendre le train mais on pensé pas qu'il y avais du courant c'était pas écrit". je marchais sur l'autoroute la nuit je me suis fait renverser , c'était pas marquer que c'était dangereux. UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 944 Karma: 897 Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... 2 A en lire les commentaires, on dirait que chacun a conscience de l'intégralité des dangers de la vie.

Vous avez toujours été parfaits et n'avez jamais couru aucun risque inconscient/innocent ou bien vous avez juste oublié votre jeunesse ? Wakkai Je suis accro Inscrit le: 8/10/2012 Envois: 817 Karma: 1680 Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... 1 Peu de complaisance ici dis donc...



À 18 ans, à moins d'être resté cloître chez soi, on est sûrement beaucoup à avoir fait des conneries. C'est sûrement l'âge où on s'émancipe le plus et où on en arrive le plus facilement à faire des erreurs de jugement, de maturité etc.



Bref, ce mec s'exprime assez bien sur ce qui lui est arrivé.

Il a eu sûrement beaucoup de courage et beaucoup de sales moments à traverser pour une bêtise faite en quelques minutes/secondes.



Edit : Ah, merci à mon vdd. Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1397 Karma: 1101 Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... 0 Sympa de nous tenir "au courant" dans cette "prise" de conscience partagée. thechopeur Je m'installe Inscrit le: 26/4/2011 Envois: 190 Karma: 408 En ligne ! Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... 0 Donc le type:



- entretient le stéréotype du touriste français irrespectueux

- endommage le rail roumain

- traumatise ses amis et le personnel de gare

- engendre des frais pour le contribuable roumain (hélicoptère, hôpital...) qui n'a pas besoin de ça

- engendre probablement des retards pour les passagers d'un vol anglais

- engendre des frais pour le contribuable français (hospitalisation, chirurgie, aides sociales pour handicapés...) qui n'a pas non plus besoin de ça



Tout ça pour un selfie.



Et il pense que "ce n'est pas si grave" jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il va morfler tout le long de sa vie.



Et on fait la promotion de son histoire de cassos... thechopeur Je m'installe Inscrit le: 26/4/2011 Envois: 190 Karma: 408 En ligne ! Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... 0

@UltimateByte

A en lire les commentaires, on dirait que chacun a conscience de l'intégralité des dangers de la vie.

Vous avez toujours été parfaits et n'avez jamais couru aucun risque inconscient/innocent ou bien vous avez juste oublié votre jeunesse ?



Désolé mais on m'a très vite appris que mes actes pouvaient avoir des conséquences et qu'il fallait bien se tenir en société. Ca s'appelle... hum... attend... ah oui... l'éducation. Citation :Désolé mais on m'a très vite appris que mes actes pouvaient avoir des conséquences et qu'il fallait bien se tenir en société. Ca s'appelle... hum... attend... ah oui... l'éducation. MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1824 Karma: 3440 En ligne ! Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... 1 Ce genre d'imprudence est malheureusement courante. Sans être continue, elle reste néanmoins alternative. N'empêche, le gars a dû avoir la plus grande éjaculation de sa vie, dont il ne se souvient même pas. Et je parle pas de l'état de la mèche... Y parait que noire...

Bon, désolé. Veuillez me carboner. jay780101 Je m'installe Inscrit le: 17/12/2020 Envois: 177 Karma: 72 Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... 1 @thechopeur heuresement qu'il y a des pompiers qui l'ont secouru sans tenir compte de tout ca, qu'ils lui ont tenu la main pour lui dire "vous allez survivre ne vous en faites pas".

Heuresement que tous les gens ne pensent pas qu'au contribuable et reste humain.

5 ans de libéralisme nous ont fait vraiment mal ! GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1212 Karma: 1874 Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... 0 Les gens qui excusent tout et n'importe quoi parce que "la jeunesse" 18 ans toussa toussa... Vous êtes donc ceux qui n'éduquent pas leur gamin parce que il faut que "jeunesse se fasse".

Les parents des gamins qui en scooter, trottinette, font n'importe quoi, et je parle pas de ces mêmes gamins qui font du 100 a l'heure en ville. Roule bourré, sous marijuana etc etc.



Vous savez quand ce n'est pas vos enfants qui en paient les conséquences. C'est ceux des autres. Eux qui avaient été bien éduqués. Qui respect la vie en société.

Merci de lâcher votre insouciance sur les autres. Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1296 Karma: 1900 Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... 0



Sympa le selfie... ça valait vraiment la peine delseb Je suis accro Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 553 Karma: 1102 Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... 0

@UltimateByte

A en lire les commentaires, on dirait que chacun a conscience de l'intégralité des dangers de la vie.

Vous avez toujours été parfaits et n'avez jamais couru aucun risque inconscient/innocent ou bien vous avez juste oublié votre jeunesse ?

Mais c'est tellement ça... visiblement tout le monde savait ici en plus qu'une ligne haute tension pouvait électrocuter même sans la toucher.

Et personne n'a jamais fait de truc idiot étant jeune...

Que de gens parfaits ici ! Citation :Mais c'est tellement ça... visiblement tout le monde savait ici en plus qu'une ligne haute tension pouvait électrocuter même sans la toucher.Et personne n'a jamais fait de truc idiot étant jeune...Que de gens parfaits ici ! blahmeuh Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 19 Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... 0 Et ya aucun de ses amis qui a eu l'idée de filmer ?

Ils auraient fait un buzz (l'éclair) monstre corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1567 Karma: 4318 Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... Re: Simon survit à une électrisation de 27 000 volts sur ... 0 Sur Youtube, beaucoup de commentaires disent "GG, t'es incroyable ! Franchement respect !".

En quoi son comportement mérite un immense respect ?



Au risque de passer pour un connard, je préfère réserver mon respect à ceux qui l'ont soigné.

Haut