Simon survit à une électrisation de 27 000 volts

Alors qu'il avait 18 ans, Simon est parti en voyage en Roumanie avec des amis. Ayant un peu de temps avant de prendre un train de nuit sur le retour, il décide, avec un ami, d'explorer une partie de la gare et monte sur le toit d'un wagon pour prendre un selfie. En se relevant, la ligne à haute tension présenté au-dessus du train crée un arc électrique et Simon est traversé par 27000 volts. Il a miraculeusement survécu et raconte son histoire. Un épisode de la série « Mon Incroyable Histoire » réalisé par Kevin Denzler (Tony Comiti Productions).

