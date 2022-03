Vidéo : Un cycliste a une arme efficace contre les chiens errants Posté par Koreus

Un cycliste teste son répulsif ultrasons dans un quartier où se promènent pas mal de chiens errants.



Vidéo (38s) : Un cycliste utilise un répulsif ultrasons contre les chiens errants





Vidéo : Nettoyage à ultrasons d'une bague Vidéo : Lévitation acoustique 3D Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation dylsexique Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2035 Karma: 7513 En ligne ! Re: Un cycliste a une arme efficace contre les chiens err... Re: Un cycliste a une arme efficace contre les chiens err... 0 Moi j'ai une autre technique qui consiste à être un humain privilégié qui n'est pas né dans un pays d'Europe de l'Est avec des chiens partout



Je recommande mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6491 Karma: 2314 En ligne ! Re: Un cycliste a une arme efficace contre les chiens err... Re: Un cycliste a une arme efficace contre les chiens err... 0 C'est ultrason idée!



(ouais c'est un peu pourri comme jeu de mot désolé..) payelatienne Je m'installe Inscrit le: 23/5/2013 Envois: 434 Karma: 268 Re: Un cycliste a une arme efficace contre les chiens err... Re: Un cycliste a une arme efficace contre les chiens err... 2 ça fonctionne avec les cons ? Spectre_Swiss Je suis accro Inscrit le: 15/4/2013 Envois: 954 Karma: 601 Re: Un cycliste a une arme efficace contre les chiens err... Re: Un cycliste a une arme efficace contre les chiens err... 0 @payelatienne : Ils ont inventé le klaxon, mais il est pas très efficace..... Nicodemus88 Je viens d'arriver Inscrit le: 3/11/2020 Envois: 7 Re: Un cycliste a une arme efficace contre les chiens err... Re: Un cycliste a une arme efficace contre les chiens err... 0 Mais c'est quoi aussi ce pays ou t'as plus de chiens errants que d'habitants dans les rues ?!!



Tu transportes un chat... t'es foutu. corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1568 Karma: 4327 Re: Un cycliste a une arme efficace contre les chiens err... Re: Un cycliste a une arme efficace contre les chiens err... 0 D'après ma mesure, c'est un son à 2350 hertz. C'est pas du tout un ultrason. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2781 Karma: 7128 En ligne ! Re: Un cycliste a une arme efficace contre les chiens err... Re: Un cycliste a une arme efficace contre les chiens err... 0 et depuis , tout le monde ds le quartier a des acouphènes ... super ... Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 965 Karma: 1109 En ligne ! Re: Un cycliste a une arme efficace contre les chiens err... Re: Un cycliste a une arme efficace contre les chiens err... 0 Intéressant, perso je leur met un coup de bombe au poivre, ça m'a défait de quelques situations problématiques de ce genre....