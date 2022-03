Un cycliste utilise un répulsif ultrasons contre les chiens errants

Un cycliste a attaché à l'arrière de son vélo un répulsif à ultrasons pour éloigner les chiens errants qui lui courent après et qui lui aboient dessus. Dans la vidéo, on peut voir le dispositif en action et cela a l'air plutôt efficace. Dès que l'appareil est allumé, les chiens s'arrêtent d'aboyer et de courir. A noter que les ultrasons ne sont pas nocifs pour les chiens, juste désagréables, mais cela peut avoir l'effet inverse et les exciter encore plus.

aboiement chien errant repulsif ultrason velo