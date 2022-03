Vidéo : Un cycliste se prend un seau d'eau après avoir craché sur des voitures (Belgique) Posté par Le_Relou

Un garagiste de Heusden-Zolder, en Belgique, en a eu assez qu’un cycliste crache sur les voitures de ses clients chaque jour depuis des mois. Il a décidé de lui donner une petite leçon en lui lançant un seau d'eau au visage.



Vidéo (25s) : Seau d'eau contre un molard





Auteur Conversation zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1072 Karma: 3840 Re: Un cycliste se prend un seau d'eau après avoir c... Re: Un cycliste se prend un seau d'eau après avoir c... 2 c'est encore une fois la faute du molard Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 401 Karma: 1525 Re: Un cycliste se prend un seau d'eau après avoir c... Re: Un cycliste se prend un seau d'eau après avoir c... 1 Perso j'ai lu un sceau d'eau contre un motard ; preuve que je traine trop sur ce forum vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1297 Karma: 1387 En ligne ! Re: Un cycliste se prend un seau d'eau après avoir c... Re: Un cycliste se prend un seau d'eau après avoir c... 0 en même temps ils sont garés sur la bande cyclable ....Donc il devrait plutôt mettre le seau d'eau sur a sa propre tête



Edit, ah non visiblement ils sont garés juste à coté mais c'est limite mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6504 Karma: 2380 Re: Un cycliste se prend un seau d'eau après avoir c... Re: Un cycliste se prend un seau d'eau après avoir c... 0 Mais c'est quoi ce rituel??



"Chaque jour je crache sur le voitures du garagiste quand je passe, ça m'détend, ça m'purifie, c'est important" roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1250 Karma: 3657 Re: Un cycliste se prend un seau d'eau après avoir c... Re: Un cycliste se prend un seau d'eau après avoir c... 1 Chaque jours depuis des mois ?

Mais... pourquoi ?

Juste être un connard pour être un connard, j'ai du mal a comprendre.

(Et on parlera pas du mec à la salle de sport, d'un lvl bien supérieur) Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1981 Karma: 3130 En ligne ! Re: Un cycliste se prend un seau d'eau après avoir c... Re: Un cycliste se prend un seau d'eau après avoir c... 0 Un cycliste aveugle. C'est fréquent.

Il ne sais pas pourquoi il prends un seau d'eau a la gueule, j'ai vraiment beaucoup de peine pour lui. Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 3178 Karma: 760 Re: Un cycliste se prend un seau d'eau après avoir c... Re: Un cycliste se prend un seau d'eau après avoir c... 0 J'aurais envoyé un truc plus dégueu (eau croupie, liquide de refroidissement, huile ...).

Quant à la casquette, pertes et profits CoNicoach Je viens d'arriver Inscrit le: 13/8/2013 Envois: 79 Karma: 100 Re: Un cycliste se prend un seau d'eau après avoir c... Re: Un cycliste se prend un seau d'eau après avoir c... 1 Plutôt sympa la réaction du mécanicien ! j'aurai rajouté quelques glaçons dans le sceau...histoire que ça frite un peu ! Une frite une fois !!! Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 158 Karma: 354 Re: Un cycliste se prend un seau d'eau après avoir c... Re: Un cycliste se prend un seau d'eau après avoir c... 1 mawt1

@roondar



Tout simplement parce qu’ils sont garé sur la bande cyclable.

On voit clairement qu’il n’y a pas assez de place entre le grillage vert et la piste cyclable.

Voilà l’origine de sa colère. Tout simplement parce qu’ils sont garé sur la bande cyclable.On voit clairement qu’il n’y a pas assez de place entre le grillage vert et la piste cyclable.Voilà l’origine de sa colère. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3386 Karma: 1033 En ligne ! Re: Un cycliste se prend un seau d'eau après avoir c... Re: Un cycliste se prend un seau d'eau après avoir c... 0

@Soyarow

@mawt1

@roondar

Tout simplement parce qu’ils sont garé sur la bande cyclable.

On voit clairement qu’il n’y a pas assez de place entre le grillage vert et la piste cyclable.

Voilà l’origine de sa colère.



Merci pour l'info, c'est bien de rétablir la vérité et de montrer l'intégralité des événements pour comprendre le pourquoi du comment.

Merci pour l'info, c'est bien de rétablir la vérité et de montrer l'intégralité des événements pour comprendre le pourquoi du comment.

Toutefois ça ne justifie en rien les crachats, j'espère que le saut était rempli de molards et non d'eau.