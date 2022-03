Vidéo : Le Koreusien AlTi5 a un accrochage à vélo avec un automobiliste Posté par AlTi5

Le Koreusien AlTi5 a un accrochage à vélo avec un automobiliste dans le 18ème arrondissement de Paris.



Vidéo (4mn39s) : Le Koreusien AlTi5 a un accrochage à vélo avec un automobiliste





C'est l'histoire d'un Roux qui n'aime pas les 2 Roues !

À tous les frustrés qui vont nous parler de Suédois,

On remarque que c'est également des Suédois qui ont pris parti pour notre confrère AlTi5.

Voilà, c'est fait !

On remarque que c’est également des Suédois qui ont pris parti pour notre confrère AlTi5.

Voilà, c’est fait ! mawt1 J'aime glander ici Inscrit le: 17/2/2008 Envois: 6522 Karma: 2417 En ligne ! Re: Le Koreusien AlTi5 a un accrochage à vélo avec un aut... Re: Le Koreusien AlTi5 a un accrochage à vélo avec un aut... 1



Par contre je sais pas si je suis plus dégouté par ce gars ou le fait que j'ai pas vu mon nom dans la liste à la fin.. ^^

(même si j'ai rien fait).





Vraiment cool l'action du bus!Par contre je sais pas si je suis plus dégouté par ce gars ou le fait que j'ai pas vu mon nom dans la liste à la fin.. ^^(même si j'ai rien fait).Sinon l'évolution des insultes françaises de "ta mère la pute" à "ta grand-mère la pute" je sais pas si ca vous fait un gros effet mais du Québec ça fait sourireAprès ca va passer à ton arrière grand-mère? Diablocalypse Je viens d'arriver Inscrit le: 21/1/2015 Envois: 12 Re: Le Koreusien AlTi5 a un accrochage à vélo avec un aut... Re: Le Koreusien AlTi5 a un accrochage à vélo avec un aut... 0 Bien joué AlTi5 ! Ne faut pas laisser passer ca ! MrBoombaStick Je viens d'arriver Inscrit le: 21/4/2020 Envois: 72 Karma: 109 Re: Le Koreusien AlTi5 a un accrochage à vélo avec un aut... Re: Le Koreusien AlTi5 a un accrochage à vélo avec un aut... 6 C'est l'histoire d'un Roux qui n'aime pas les 2 Roues ! LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5651 Karma: 15363 Re: Le Koreusien AlTi5 a un accrochage à vélo avec un aut... Re: Le Koreusien AlTi5 a un accrochage à vélo avec un aut... 0 Vive les automobilistes! daleksek Je m'installe Inscrit le: 26/4/2018 Envois: 203 Karma: 360 En ligne ! Re: Le Koreusien AlTi5 a un accrochage à vélo avec un aut... Re: Le Koreusien AlTi5 a un accrochage à vélo avec un aut... 1 En même temps vu l'état de son Hayon, on comprend vite l'esprit du chauffard Lindien Je m'installe Inscrit le: 16/3/2016 Envois: 381 Karma: 515 Re: Le Koreusien AlTi5 a un accrochage à vélo avec un aut... Re: Le Koreusien AlTi5 a un accrochage à vélo avec un aut... 1

merci à ceux qui ont encore les reflex de venir porter aide dans ce genre de situation.



Heureusement que tu ne t'es pas retrouvé seul en face de ce malade !merci à ceux qui ont encore les reflex de venir porter aide dans ce genre de situation.Courage à toi essaye de destress après ce genre d'épisode, je continue à te suivre et au plaisir de se recroiser dans notre capitale poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3411 Karma: 1045 En ligne ! Re: Le Koreusien AlTi5 a un accrochage à vélo avec un aut... Re: Le Koreusien AlTi5 a un accrochage à vélo avec un aut... 0



Encore un type avec un A...Ça me donne envie de changer mon avis concernant le sondage sur la peine de mort. Phanou6942 Je masterise ! Inscrit le: 16/12/2013 Envois: 3181 Karma: 766 En ligne ! Re: Le Koreusien AlTi5 a un accrochage à vélo avec un aut... Re: Le Koreusien AlTi5 a un accrochage à vélo avec un aut... 0 Mon jeune voisin, s'est fait rentrer dedans par un type alors qu'il se garait. Il est allé voir les dégats sur sa voiture, le type l'a attaqué par derrière, puis au sol avant d'essayer de l'étrangler. Fracture de la machoire, les yeux complètements fermés par les coups, l'enfoiré a pris la fuite en justifiant qu'il l'avait traité de bou... (mensonge éhonté) devant une dame du quartier qui lui demandait d'arrêter le massacre.

Un casier long comme le bras, personne n'a voulu témoigner contre lui.



Un casier long comme le bras, personne n'a voulu témoigner contre lui.

Ca se passe aujourd'hui en France Linusme Je m'installe Inscrit le: 14/7/2008 Envois: 209 Karma: 214 En ligne ! Re: Le Koreusien AlTi5 a un accrochage à vélo avec un aut... Re: Le Koreusien AlTi5 a un accrochage à vélo avec un aut... 0 A sa décharge il n'a pas l'air de faire beaucoup de vélo. haricot Je m'installe Inscrit le: 22/10/2015 Envois: 444 Karma: 355 En ligne ! Re: Le Koreusien AlTi5 a un accrochage à vélo avec un aut... Re: Le Koreusien AlTi5 a un accrochage à vélo avec un aut... 0 @Soyarow j'y mettrai pas ma main à couper....

ou alors un suédois qui est parti vivre à Molenbeek quand même .



mais comme on ne peut juger une personne sur son apparence, je dirais que c'est juste un imbécile Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 623 Karma: 2093 En ligne ! Re: Le Koreusien AlTi5 a un accrochage à vélo avec un aut... Re: Le Koreusien AlTi5 a un accrochage à vélo avec un aut... 0

@Linusme

A sa décharge il n'a pas l'air de faire beaucoup de vélo.



Tu parles du chauffard?