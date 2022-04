Vidéo : Rouler avec 2 grammes, ça fait quoi ? (Vilebrequin) Posté par Adr1enb

Dans leur nouvelle vidéo, Sylvain et Pierre, de la chaîne YouTube Vilebrequin, ont voulu répondre à la question suivante : Rouler avec 2 grammes, ça fait quoi ?



Vidéo (31mn5s) : Rouler avec 2 grammes (Vilebrequin)





Pauvre sylvain



J'adore Vilebrequin mais je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas, au minimum, porté un casque pour le final, surtout avec un Sylvain complètement sur Saturne. C'est chaud, quand même.
Mais sinon, vive Vilebrequin !

ouch

J'ai bien aimé Vilbrequin, je trouvais ça en déclin, mais celle ci, pour moi, c'est affligeant.

Je regarderais surement le multiplat, puis tchao. CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16569 Karma: 23484 Re: Rouler avec 2 grammes, ça fait quoi ? (Vilebrequin) Re: Rouler avec 2 grammes, ça fait quoi ? (Vilebrequin) 0



Aïe l'explication sur le taux d'alcoolémie c'est pas ça
L'air expiré est 2000× moins chargé que le sang. Mais pour retenir l'info même en étant bourré, je peux comprendre qu'on multiplie par 2 et qu'on "oublie" de donner l'unité.

L'instinct de survie n'existe pas chez eux. Mais bizarre que l'équipe autour ne s'est pas plus inquiétée que ça. C'était évident que ça allait mal se passer...

vu la violence avec laquelle la tête part en avant, le poids du casque aurait peut être aggravé les lésions cervicales...

C'est quoi la suite, "rouler sous LCD, ça fait quoi?". Déjà que le monteur est sous LSD en permanence vu le nombre de cut dans leurs vidéos.