Vidéo : Un Boeing 777 d'Air France évite un crash de justesse à Roissy (Audio) Posté par Wiliwilliam

Hier, un Boeing 777 d'Air France en provenance de New York a frôlé le crash lors de son atterrissage à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Voici les échanges entre les pilotes et la tour de contrôle de l'aéroport parisien.



Vidéo (2mn44s) : Un Boeing 777 d'Air France évite un crash de justesse (Audio)





Auteur Conversation Goth-Ame Je m'installe Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 223 Karma: 290 Re: Un Boeing 777 d'Air France évite un crash de jus... Re: Un Boeing 777 d'Air France évite un crash de jus... 3 C'est dans ce genre de situation que tu vois réellement les compétences des pilotes d'avion. Content que cela n'ait pas finit en drame ... Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6118 Karma: 5938 Re: Un Boeing 777 d'Air France évite un crash de jus... Re: Un Boeing 777 d'Air France évite un crash de jus... 2

La vidéo est déjà passée :



Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 480 Karma: 954 Re: Un Boeing 777 d'Air France évite un crash de jus... Re: Un Boeing 777 d'Air France évite un crash de jus... 1

Bravo aux pilotes Font' chier avec leur commandes, ça bip de partout entre les frites et les potatoes en arrière cuisine.







dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2792 Karma: 7180 Re: Un Boeing 777 d'Air France évite un crash de jus... Re: Un Boeing 777 d'Air France évite un crash de jus... 0 Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 937 Karma: 3722 En ligne ! Re: Un Boeing 777 d'Air France évite un crash de jus... Re: Un Boeing 777 d'Air France évite un crash de jus... 1 kpouer

Les 2 minutes du peuple - Voyage en avion



Ça fait toujours du bien ! Les 2 minutes du peuple - Voyage en avionÇa fait toujours du bien ! Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 150 Karma: 596 Re: Un Boeing 777 d'Air France évite un crash de jus... Re: Un Boeing 777 d'Air France évite un crash de jus... 0 Les images de ce presque crash sont vraiment spectaculaire !



Plus sérieusement, je dois être tellement habitués aux vidéos que j'ai été incapable de comprendre à quel moment il y avait un danger ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1633 Karma: 2998 Re: Un Boeing 777 d'Air France évite un crash de jus... Re: Un Boeing 777 d'Air France évite un crash de jus... 0

Ah oui roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1261 Karma: 3711 Re: Un Boeing 777 d'Air France évite un crash de jus... Re: Un Boeing 777 d'Air France évite un crash de jus... 0 L'avion sous Windows x) roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1261 Karma: 3711 Re: Un Boeing 777 d'Air France évite un crash de jus... Re: Un Boeing 777 d'Air France évite un crash de jus... 1 @Tempo123 Peut-être est-ce quand tu entend toutes les alarmes sonner...

Si on écoute bien, on peut même entendre les goutes de sueur du pilote tomber ^^' Toto769 Je viens d'arriver Inscrit le: 28/11/2006 Envois: 66 Karma: 54 Re: Un Boeing 777 d'Air France évite un crash de jus... Re: Un Boeing 777 d'Air France évite un crash de jus... 0 J'adore la traduction

L'avion a fait à peu près n'importe quoi -> the plane didn't respond



C’était Jean Michel Apeupré stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 1040 Karma: 979 En ligne ! Re: Un Boeing 777 d'Air France évite un crash de jus... Re: Un Boeing 777 d'Air France évite un crash de jus... 0 sympa les vols en Boeing, ça donne confiance... kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2475 Karma: 5338 En ligne ! Re: Un Boeing 777 d'Air France évite un crash de jus... Re: Un Boeing 777 d'Air France évite un crash de jus... 0

@stero

sympa les vols en Boeing, ça donne confiance...



Bien sur que ça donne confiance... Car en cas de soucis il y a du répondant.



Tu n'aurais pas l'échange sur Koreus le cas échéant.





