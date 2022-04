Un Boeing 777 d'Air France évite un crash de justesse (Audio)

Mardi 5 avril 2022, un Boeing 777 d'Air France en provenance de New York a frôlé le crash lors de son atterrissage à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Les commandes de l'avion n’ont plus répondu en phase d’atterrissage. L’appareil, qui se trouvait alors à seulement 1 200 pieds d’altitude (environ 370 m), a dû effectuer une remise des gaz en urgence puis a finalement réussi à se poser lors d'une seconde approche. Voici les échanges entre les pilotes et la tour de contrôle de l'aéroport parisien. Une enquête a été ouverte par le BEA (Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la Sécurité de l’Aviation civile).

