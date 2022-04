Je viens d'arriver Inscrit le: 9/1/2015 Envois: 24

Re: La police arrête une voiture autonome sans conducteur Re: La police arrête une voiture autonome sans conducteur 1 "- Get out of the car !

- No, it's for my safety !

- Get out of the car !

- No, it's for my safety !

- Get out of the car !

- No, it's for my safety !

- Get out of the car !

- No, it's for my safety !

- Get out of the car !

- No, it's for my safety !"



Illustration de la vengeance d'un gars peut collaboratif qui bossait dans une compagnie de voitures autonomes.