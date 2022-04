La police arrête une voiture autonome

Le 2 avril 2022 dans le quartier de Richmond à San Francisco, la police a arrêté une voiture autonome sans conducteur. La voiture autonome appartient à la société Cruise, filiale de General Motors. Elle teste ses voitures en mode robotaxi dans les rues de la ville. D'après les témoins, la police aurait arrêté la voiture, car elle roulait les feux éteints alors qu'il faisait nuit. En s'approchant de la fenêtre conducteur, le policier s'est rendu compte qu'il n'y avait personne à contrôler. En retournant dans sa voiture de patrouille, le véhicule autonome a repris la route et a fait un petit délit de fuite. La voiture a jugé que l'emplacement n'était pas sûr et a préféré se garer plus loin. Aucune contravention n'a été délivrée.

