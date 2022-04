Vidéo : Comment ne pas se faire prendre avec un pot d'échappement trafiqué Posté par THSSS

Un motard avec un pot d'échappement trafiqué est à l'arrêt devant une voiture de police...



Vidéo (26s) : Chuuuut, la police me regarde...





Vidéo (26s) : Chuuuut, la police me regarde...

LeFreund: C'est chaud!

Dikachu: Il doit espérait que le feu ne dure pas trop longtemps...

Nebinaf:



Le modèle est vendu avec le kit débridage du pot d'échappement

maxbren: La même chose avec le coussin du canap pour mes gaz d'échappement pour ne pas effrayer ma copine.

Emerys: Il sèche sa chaussette

Apowers: Peur de l'amende et de l'immobilisation VS se brûler le pied. Je dois être trop à l'aise financièrement pour penser qu'il n'a pas fait le bon choix.



zorgOne: @maxbren essaye Muriel Bec la prochaine fois