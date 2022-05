Vidéo : Un braquage à main armée dans une bijouterie Chanel à Paris Posté par Bricci

Un braquage à main armée par 4 individus dans une bijouterie Chanel située rue de la Paix à Paris.



Vidéo (31s) : Braquage dans une bijouterie Chanel à Paris





Auteur Conversation LeFreund Re: Un braquage à main armée dans une bijouterie Chanel à... Ils feraient mieux de braquer une bibliothèque... quelle idée de s'attaquer à Chanel. On peut même pas le manger! Tempo123 Re: Un braquage à main armée dans une bijouterie Chanel à... D'un côté c'est bien que le braquage ne fasse pas de blessé, de l'autre je suis surpris de la facilité (apparente) avec laquelle ils braquent une bijouterie : On dirait le braquage d'une épicerie. Ils n'ont pas de système de sécurité renforcée ? Jinroh Re: Un braquage à main armée dans une bijouterie Chanel à... Le T max et sa réputation sulfureuse... zorgOne Re: Un braquage à main armée dans une bijouterie Chanel à... un "âme sensible s'abstenir" svp

parce que moi aussi ca m'a totalement égaré ! aganna Re: Un braquage à main armée dans une bijouterie Chanel à... j'en suis tout égaré la vache! Back_ Re: Un braquage à main armée dans une bijouterie Chanel à...

@Tempo123

D'un côté c'est bien que le braquage ne fasse pas de blessé, de l'autre je suis surpris de la facilité (apparente) avec laquelle ils braquent une bijouterie : On dirait le braquage d'une épicerie. Ils n'ont pas de système de sécurité renforcée ?



Je suis d'accord, je vais souvent sur Paris, dans plusieurs arrondissements différents... Je suis toujours étonné de voir des flics tout les 100 mètres et la place Vendôme quant à elle, visiblement est délaissé de tout agents... TitanTopRunner Re: Un braquage à main armée dans une bijouterie Chanel à... - "... et je crois qu'on a la plaque."

- "ouais"



On saura pas

si ce sont des petits amateurs qui ont eu la chance que tout passe crème, et qui roulaient avec leurs engins perso, des idiots avec leurs vrai plaques, ou des "malins" avec des fausses plaques, ou des engins volés,

ou

si c'est du grand banditisme, avec repérage des lieux, guetteurs aux carrefours clés, traitre chez Channel pour connaître les procédures et sécurités, et/ou autres... GodIsFake Re: Un braquage à main armée dans une bijouterie Chanel à...

@Jinroh

Le T max et sa réputation sulfureuse...



Je ne vois pas de T-max dans la vidéo... Scraps Re: Un braquage à main armée dans une bijouterie Chanel à... Au Calme sans pression, vive la France ! Nutell_moi Re: Un braquage à main armée dans une bijouterie Chanel à... Sauvé. Jean Michel Enquêteur a filmé les plaques.

Comme ça le citoyen qui s'est fait voler son scooter saura qu'il a servi pour un braquage. Hightonian Re: Un braquage à main armée dans une bijouterie Chanel à...

@Jinroh

Le T max et sa réputation sulfureuse?

Perdu c'est un Suzuki Burgman 650.