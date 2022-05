Braquage dans une bijouterie Chanel à Paris

Dans l'après-midi du jeudi 5 mai 2022 à Paris, quatre individus armés ont braqué une bijouterie Chanel située rue de la Paix. L'agent de sécurité a été plaqué au sol par les malfaiteurs tandis qu'un individu faisait le guet à l'extérieur de la boutique. Quelques minutes plus tard, les malfaiteurs sont ressortis avec des gros sacs noirs et ont pris la fuite à moto et à scooter. Personne n'a été blessé. Le montant du butin n'a pas encore été communiqué.

