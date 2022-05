House of the Dragon (Trailer)

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

La première bande-annonce de la série américaine « House of the Dragon », un spin-off de Game of Thrones, qui sera diffusée à partir du 21 août 2022 sur HBO Max aux États-Unis et sur OCS en France. La série se déroule environ 170 ans avant l'époque de Game of Thrones et raconte les évènements qui ont provoqué une guerre civile appelée « La Danse des Dragons », ce qui conduira à la perte des dragons et au début de la chute de la Maison Targaryen.

bande-annonce dragon game house thrones trailer