House of the Dragon (Teaser)

Le premier teaser officiel de la série américaine « House of the Dragon », un spin-off de Game of Thrones, qui sera diffusée sur HBO Max aux États-Unis et sur OCS en France en 2022. La série se déroule environ 170 ans avant l'époque de Game of Thrones et raconte les évènements qui ont provoqué une guerre civile appelée « La Danse des Dragons », ce qui conduira à la perte des dragons et au début de la chute de la Maison Targaryen.

