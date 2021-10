Vidéo : Le premier teaser de la série « House of the Dragon » Posté par Koreus

Le premier teaser officiel de la série « House of the Dragon », un spin-off de Game of Thrones.



Vidéo (1mn27s) : House of the Dragon (Teaser)





Auteur Conversation Dieudo-sketch Je m'installe Inscrit le: 17/10/2015 Envois: 486 Re: Le premier teaser de la série « House of the Dragon » Re: Le premier teaser de la série « House of the Dragon » 1 Ni oublie Ni pardon pour le massacre de la Saison 8 WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2994 Karma: 9648 Re: Le premier teaser de la série « House of the Dragon » Re: Le premier teaser de la série « House of the Dragon » 0 Avis au scénariste qui traine sur Koreus (on sais jamais), bossez deja sur une fin convenable svp. MarineLePen Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 662 Karma: 1022 En ligne ! Re: Le premier teaser de la série « House of the Dragon » Re: Le premier teaser de la série « House of the Dragon » 0

@Dieudo-sketch

Ni oublie Ni pardon pour le massacre de la Saison 8



/!\ SPOILER ALERT /!\

Et dire que si ça s'était arrêté sur la scène de J. Snow qui tue madame, ça aurait pu être pas mal... Mais nan, fallait en rajouter une couche avec Bran...