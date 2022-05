Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste

N'ayant pas apprécié qu'un homme circulant à vélo lui fasse un signe, un chauffeur de camion-benne percute et frappe le cycliste sur une petite route située entre Royan et Semussac, en Charente-Maritime. Les camionneurs ont été entendus par des enquêteurs et seront jugés en juin 2022.

camionneur cycliste frapper percuter