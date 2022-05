Vidéo : Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste (Charente-Maritime) Posté par Skwatek

Un chauffeur de camion-benne percute et frappe un cycliste sur une petite route située entre Royan et Semussac, en Charente-Maritime.



Vidéo (44s) : Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste





Sur le même sujet :

Vidéo : Le Koreusien AlTi5 a un accrochage à vélo avec un automobiliste Vidéo : Un automobiliste tente de faire tomber un cycliste (Lyon) Vidéo : Cycliste vs Automobiliste (Road Rage) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Surzurois Kopain Inscrit le: 16/9/2010 Envois: 4907 Karma: 4559 Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... 13

@momo57

On ne voit pas le contexte : j'imagine que le cycliste a du l'emmerder a ce mettre au milieu de la voie pendant ... un certain temps....

Mais impossible de justifier ni cette embardée, ni l'agression physique qui s'en suit !!!



Pourquoi essayer de parler de contexte et émettre des hypothèses si c'est pour dire derrière qu'il n'y a rien pour justifier l'embardée et l'agression physique ?



C'est juste qu'ils ont absolument aucune excuse, point.



Ca fait un peu plus d'un an que j'ai vendu ma voiture pour ne passer qu'au vélo uniquement, et je peux dire que j'ai pas été loin d'avoir des échauffourées du genre plusieurs fois ! Certains conducteurs se sentent pousser un ego monstrueux derrière le volant, et dès que tu oses faire part de ton mécontentement vis à vis de leur comportement sur la route, qui te met sérieusement en danger, ils se mettent à menacer violemment voire tenter d'agresser physiquement. ça me fout en rogne, je pense sérieusement à m'équiper d'une caméra du genre et d'une bombe au poivre, ce qui n'est absolument pas normal pour quelqu'un qui circule simplement à vélo.... Citation :Pourquoi essayer de parler de contexte et émettre des hypothèses si c'est pour dire derrière qu'il n'y a rien pour justifier l'embardée et l'agression physique ?C'est juste qu'ils ont absolument aucune excuse, point.Ca fait un peu plus d'un an que j'ai vendu ma voiture pour ne passer qu'au vélo uniquement, et je peux dire que j'ai pas été loin d'avoir des échauffourées du genre plusieurs fois ! Certains conducteurs se sentent pousser un ego monstrueux derrière le volant, et dès que tu oses faire part de ton mécontentement vis à vis de leur comportement sur la route, qui te met sérieusement en danger, ils se mettent à menacer violemment voire tenter d'agresser physiquement. ça me fout en rogne, je pense sérieusement à m'équiper d'une caméra du genre et d'une bombe au poivre, ce qui n'est absolument pas normal pour quelqu'un qui circule simplement à vélo....

24 commentaires Auteur Conversation Tifux Je viens d'arriver Inscrit le: 6/5/2022 Envois: 3 En ligne ! Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... 2 Euh ... J'espère que plainte a été déposée. momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 232 Karma: 396 Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... 0 On ne voit pas le contexte : j'imagine que le cycliste a du l'emmerder a ce mettre au milieu de la voie pendant ... un certain temps....

Mais impossible de justifier ni cette embardée, ni l'agression physique qui s'en suit !!! thegyufi Je viens d'arriver Inscrit le: 1/7/2011 Envois: 14 Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... 2 J'espère que la peine sera à la hauteur de cette impressionnante scène de violence gratuite,



Le cycliste aurait très bien pu passer sous les roues du camion et donc la tentative d'homicide volontaire n'est pas loin.



A ça s'ajoute les coups et blessures ... bref, j'espère une peine ferme pour un conn*rd pareil. rorodsr300 Je viens d'arriver Inscrit le: 31/3/2020 Envois: 44 Karma: 159 Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... 0 on vit quand même dans un "drôle" de monde.... Mykel Je viens d'arriver Inscrit le: 8/10/2019 Envois: 55 Karma: 104 Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... 1 C’est des malades !

C’est des malades ! Surzurois Kopain Inscrit le: 16/9/2010 Envois: 4907 Karma: 4559 Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... 13

@momo57

On ne voit pas le contexte : j'imagine que le cycliste a du l'emmerder a ce mettre au milieu de la voie pendant ... un certain temps....

Mais impossible de justifier ni cette embardée, ni l'agression physique qui s'en suit !!!



Pourquoi essayer de parler de contexte et émettre des hypothèses si c'est pour dire derrière qu'il n'y a rien pour justifier l'embardée et l'agression physique ?



C'est juste qu'ils ont absolument aucune excuse, point.



Ca fait un peu plus d'un an que j'ai vendu ma voiture pour ne passer qu'au vélo uniquement, et je peux dire que j'ai pas été loin d'avoir des échauffourées du genre plusieurs fois ! Certains conducteurs se sentent pousser un ego monstrueux derrière le volant, et dès que tu oses faire part de ton mécontentement vis à vis de leur comportement sur la route, qui te met sérieusement en danger, ils se mettent à menacer violemment voire tenter d'agresser physiquement. ça me fout en rogne, je pense sérieusement à m'équiper d'une caméra du genre et d'une bombe au poivre, ce qui n'est absolument pas normal pour quelqu'un qui circule simplement à vélo.... Citation :Pourquoi essayer de parler de contexte et émettre des hypothèses si c'est pour dire derrière qu'il n'y a rien pour justifier l'embardée et l'agression physique ?C'est juste qu'ils ont absolument aucune excuse, point.Ca fait un peu plus d'un an que j'ai vendu ma voiture pour ne passer qu'au vélo uniquement, et je peux dire que j'ai pas été loin d'avoir des échauffourées du genre plusieurs fois ! Certains conducteurs se sentent pousser un ego monstrueux derrière le volant, et dès que tu oses faire part de ton mécontentement vis à vis de leur comportement sur la route, qui te met sérieusement en danger, ils se mettent à menacer violemment voire tenter d'agresser physiquement. ça me fout en rogne, je pense sérieusement à m'équiper d'une caméra du genre et d'une bombe au poivre, ce qui n'est absolument pas normal pour quelqu'un qui circule simplement à vélo.... Ustost Je suis accro Inscrit le: 20/3/2019 Envois: 772 Karma: 993 Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... 0 Il va dire cela au juge "Je vais vous mettre une branlé" Schlawiner Je viens d'arriver Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 93 Karma: 97 Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... 1 Rien n'excuse l'agression.



Cela dit, je peux comprendre l'énervement du chauffeur de camion si le cycliste l'a bloqué durant des kilomètres. Quand tu es cycliste, tu es lent, et le respect le plus élémentaire te commande de laisser passer ou te garer si tu gênes. Taxidermiste Je m'installe Inscrit le: 4/12/2011 Envois: 485 Karma: 969 Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... 0 Moi j'aurai quand même aimé voir ce qu'il se passait avant. N'en déplaise à certains.

C'est quand même un peu chiant les actions toutes cuites comme ça qu'on te sort direct, peu importe le thème.



La t'as juste le dénouement, mais pas avant.

On ne sait pas ce qui déclenche leur colère. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1117 Karma: 4231 En ligne ! Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... 4

https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/semussac-17120/un-cycliste-renverse-puis-frappe-en-charente-maritime-un-pere-et-son-fils-convoques-au-tribunal-7755710 Quelques éléments complémentaires Unetbweur Je viens d'arriver Inscrit le: 22/9/2020 Envois: 17 En ligne ! Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... 0 @Surzurois Si ce que tu dis sur les conducteurs est vrai, il est également vrai que beaucoup trop de cycliste ne respectent ni le code de la route, ni leur entourage. On a eu droit à un cas de ce genre il y a encore pas si longtemps.

Et si les conducteurs sont souvent condamnés, ce n'est jamais le cas pour les cyclistes, ou au moins, beaucoup trop rarement. Avec la multiplications des vélos routes et pistes cyclables en ville, les cyclistes ont également ce sentiment égocentrique, et ils se donnent tout les droits.

Bref, c'est un éternel débat sans fin dans lequel tous le monde à tord et personne ne veut faire d'effort. Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 907 Karma: 1856 Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... 0 @Taxidermiste c'est essentiel de savoir selon toi ce qui a pu engendré une tentative de meurtre ? Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 33840 Karma: 11724 En ligne ! Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... 1 Unetbweur C'est vrai, tu as raison.

Mais les automobilistes seront toujours punis plus sévèrement car eux peuvent tuer. C'est déjà nettement plus compliqué pour un cycliste



@Surzurois Chaud d'en arriver là, soutien à fond pour toi ! ... Pour ma part j'ai la chance d'avoir une voie bien balisée pour aller jusqu'au boulot (blocs de béton séparateurs). C'est vrai, tu as raison.Mais les automobilistes seront toujours punis plus sévèrement car eux peuvent tuer. C'est déjà nettement plus compliqué pour un cyclisteChaud d'en arriver là, soutien à fond pour toi! ... Pour ma part j'ai la chance d'avoir une voie bien balisée pour aller jusqu'au boulot (blocs de béton séparateurs). noprizzdetet Je viens d'arriver Inscrit le: 29/1/2019 Envois: 18 Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... 0 @Ustost uniquement su le juge est le cycliste Surzurois Kopain Inscrit le: 16/9/2010 Envois: 4907 Karma: 4559 Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... 3 @Unetbweur ah t'inquiète pas, je râle bien sur bien des cyclistes qui font n'importe quoi, y'en a pas mal malheureusement, j'ai d'ailleurs déjà engueulé deux collègues que j'ai vu griller des feux ou ne pas respecter une priorité. zorgOne Je viens d'arriver Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 94 Karma: 167 Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... 0 Abusé ! C'est super mal filmé Mopimoi Je suis accro Inscrit le: 10/2/2010 Envois: 562 Karma: 3280 Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... 1

@Schlawiner

Rien n'excuse l'agression.



Cela dit, je peux comprendre l'énervement du chauffeur de camion si le cycliste l'a bloqué durant des kilomètres. Quand tu es cycliste, tu es lent, et le respect le plus élémentaire te commande de laisser passer ou te garer si tu gênes.



"quand tu es cycliste, tu es lent", il faut se méfier de ce genre de phrase très souvent erroné... penser ça conduit à ce genre de comportement.



Par exemple en ville, un vélo est très souvent plus rapide. Mais comme le précepte "quand tu es cycliste, tu es lent" est dans la tête de beaucoup d'automobilistes, il tentent de dépasser à la première occasion sans se poser une demi seconde la question de l'intérêt du dépassement.

Il iront donc s'arrêter au feu rouge 30m plus loin, ou mieux encore, ils tourneront à droite à l'intersection suivante en coupant la route au cycliste tout juste dépassé. Dans les deux cas, la manœuvre aura été inutile et dangereuse, juste parce que "quand tu es cycliste tu es lent".

Pour prendre mes exemple personnels, plus de 50% de mes accrochages ont été des refus de priorité parce que "je ne pensais pas que vous arriviez aussi vite"... simplement parce que les personnes ont vu un cycliste arriver, et se sont dit "quand tu es cycliste, tu es lent" et se sont donc engagés.

[les 50% restant étaient "je vous avais pas vu"]



Pour revenir au cas présent, ça ne se passe pas en ville, et vu la ligne droite, le poids lourd n'est pas ralenti par les virages. Le cycliste est en électrique donc à 30km/h, donc effectivement, plus lent que le poids lourd, sans beaucoup de doute possible.



En revanche, ce n'est pas du tout ce que lui reproche le connard aux gros bras, il lui reproche de lui avoir fait "un signe" (i.e. montrer son mécontentement), absolument pas de lui avoir fait perdre du temps par manque de courtoisie.

Donc non, on ne peut pas comprendre l'énervement du chauffeur ici, c'est juste un gros débile qui s'est vexé parce qu'un cycliste a osé lui faire remarquer qu'il faisait de la merde sur la route. Citation :"quand tu es cycliste, tu es lent", il faut se méfier de ce genre de phrase très souvent erroné... penser ça conduit à ce genre de comportement.Par exemple en ville, un vélo est très souvent plus rapide. Mais comme le précepte "quand tu es cycliste, tu es lent" est dans la tête de beaucoup d'automobilistes, il tentent de dépasser à la première occasion sans se poser une demi seconde la question de l'intérêt du dépassement.Il iront donc s'arrêter au feu rouge 30m plus loin, ou mieux encore, ils tourneront à droite à l'intersection suivante en coupant la route au cycliste tout juste dépassé. Dans les deux cas, la manœuvre aura été inutile et dangereuse, juste parce que "quand tu es cycliste tu es lent".Pour prendre mes exemple personnels, plus de 50% de mes accrochages ont été des refus de priorité parce que "je ne pensais pas que vous arriviez aussi vite"... simplement parce que les personnes ont vu un cycliste arriver, et se sont dit "quand tu es cycliste, tu es lent" et se sont donc engagés.[les 50% restant étaient "je vous avais pas vu"]Pour revenir au cas présent, ça ne se passe pas en ville, et vu la ligne droite, le poids lourd n'est pas ralenti par les virages. Le cycliste est en électrique donc à 30km/h, donc effectivement, plus lent que le poids lourd, sans beaucoup de doute possible.En revanche, ce n'est pas du tout ce que lui reproche le connard aux gros bras, il lui reproche de lui avoir fait "un signe" (i.e. montrer son mécontentement), absolument pas de lui avoir fait perdre du temps par manque de courtoisie.Donc non, on ne peut pas comprendre l'énervement du chauffeur ici, c'est juste un gros débile qui s'est vexé parce qu'un cycliste a osé lui faire remarquer qu'il faisait de la merde sur la route. saihtam Je m'installe Inscrit le: 14/12/2019 Envois: 145 Karma: 378 Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... 0 @Taxidermiste, j'aimerais savoir à quoi tu penses. Qu'est-ce qui selon toi aurait pu arriver avant pour justifier ou donner une circonstance atténuante au conducteur violent ?

Parce que je moi je pense à des choses (lenteur, doigt d'honneur, insultes...) mais rien d'assez grave pour justifier. Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1453 Karma: 1178 Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... 0

@Taxidermiste

Moi j'aurai quand même aimé voir ce qu'il se passait avant. N'en déplaise à certains.

C'est quand même un peu chiant les actions toutes cuites comme ça qu'on te sort direct, peu importe le thème.



La t'as juste le dénouement, mais pas avant.

On ne sait pas ce qui déclenche leur colère.



Pareil que @Miribo...



Qu'est-ce qui peut justifier de renverser volontairement quelqu'un avec un camion de 19 t, puis ensuite l'agresser physiquement ?



A part une justification type cours de récré : "Il a été méchant avec moi : il m'a fait un doigt d'honneur !"



(Que le cycliste ait ou non faire un doigt d'honneur, le délinquant peut parfaitement avoir mal interprété un geste, rien ne peut justifier ceci)



Ou la question de la tenue vestimentaire d'une femme violée... "Elle avait une jupe..." ? Citation :Pareil que @...Qu'est-ce qui peut justifier de renverser volontairement quelqu'un avec un camion de 19 t, puis ensuite l'agresser physiquement ?A part une justification type cours de récré : "Il a été méchant avec moi : il m'a fait un doigt d'honneur !"(Que le cycliste ait ou non faire un doigt d'honneur, le délinquant peut parfaitement avoir mal interprété un geste, rien ne peut justifier ceci)Ou la question de la tenue vestimentaire d'une femme violée... "Elle avait une jupe..." ? Smashamps Je viens d'arriver Inscrit le: 22/4/2017 Envois: 76 Karma: 65 Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... 0 @Borny

Oui toujours relou les arguments de ce genre, qui essayent de justifier l'injustifiable. C'est comme si je mettais un coup de batte dans la tronche de quelqu'un et lui disais "tu l'as bien cherché tu n'avais pas de casque !". Minable. Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 781 Karma: 315 Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... 0 Voix Paul Mirabel mod on



La c'est pas vraiment la vidéo qui heurte le spectateur !!

Mais plutôt le camion qui heurte le cycliste



Voix Paul Mirabel mod off GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1218 Karma: 1878 En ligne ! Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... 0 @momo57 si tu avais écouté ce que l'animal de la route a dit, "en quoi tu me fais un signe".

et le cycliste qui répond, "vous avez vue a la vitesse que vous roulez ?"



Donc le camion roulait trop vite et en plus il n'est pas content que des gens s'en plaignent.

j'espère qu'il fera de la taule et qu'on lui enlèvera son permis à vie. (même si je n'y crois pas une seconde).

Ces gens la qui ce croit tout permis n'ont rien a faire sur la route.



et autre chose @momo57 les cyclistes ont le droit d'être au milieu de leur voie. Pas contre toi pour les doubler c'est 1 m en ville et sinon 1m50 . Okay ? et non les 15 cm qui je voie non stop sur la route.

Si tu n'es pas content, il fallait partir plus tôt de chez toi. mokot Je viens d'arriver Inscrit le: 28/5/2015 Envois: 50 Karma: 63 En ligne ! Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... Re: Un chauffeur de camion percute et frappe un cycliste ... 0 Le cycliste aurait pu bloquer le camion pendant 20 bornes et essuyer ses fesses sur son pare brise, je ne vois pas comment cela pourrait justifier que le mec lui roule dessus avant de le tabasser. Dans quel monde tu peux tenter de justifier ça ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.