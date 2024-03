Passants vs Braqueurs (Espagne)

Lundi 18 mars 2024 à Sanlúcar de Barrameda en Espagne, des passants ont réussi à maitriser des voleurs qui venaient de braquer la bijouterie Joyería Galiana. Les voleurs allaient repartir à scooter quand des passants sont intervenus. Un homme a réussi à faire tomber le deux roues à terre, et d'autres ont attrapé les deux malfrats et ont réussi à les maintenir au sol. La police est arrivé quelques minutes plus tard et a procédé à leur arrestation.

bijouterie braquage braqueur espagne passant scooter voleur