Vidéo : Des passants arrêtent des braqueurs de bijouterie en Espagne

Re: Des passants arrêtent des braqueurs de bijouterie en ...

Je trouve ça trop beau pour être vrai. Peut-être que je me trompe.



Le comportement des voleurs est bizarre. Aucun ne souhaite prendre la fuite. Ils vont à l'affrontement.



Une seule personne filme. Tout le monde n'a donc pas de téléphone? Admettons. Et quand bien même c'est le seul, il ne souhaite pas venir en aide à ses compatriotes ?



Toute la rue (y compris les toubibs !) se rue sur les voleurs et personne ne se pose la question de savoir s'ils sont armés ? En soi, ton devoir de citoyen est de mettre un terme à un fait délictueux sauf si celui-ci met en danger ta vie ou celle des personnes t'entourant. Ici, et surtout à l'heure actuelle, tu ne peux pas ne pas penser au fait que ces mecs ne soient pas armés.



Bref c'est trop beau. J'aimerais me tromper et je serai ravi que quelqu'un me prouve que j'ai tort de me méfier. Cependant, ça sent la campagne de pub à plein nez : "Vous voulez nous voler? Les citoyens ne vous laisseront pas faire.". À Bézier ils seraient capable d'organiser ça.