Vidéo : Quand tu n'en as vraiment rien à faire de l'environnement sur ton gros yacht Posté par LeFreund

Suite à une fête de fiançailles sur un yacht à Miami, des gens détruisent des ballons de baudruche accrochés au bateau, les éclats tombant directement à l'eau et polluant la baie de Biscayne.



Vidéo (40s) : Pollution avec des ballons de baudruche depuis un yacht





Sur le même sujet :

Vidéo : Incendie d'un yacht loué par Gims Vidéo : Un camion vide des ordures dans l'Amazone (Pérou) Vidéo : Océan de plastique Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1459 Karma: 1192 Re: Quand tu n'en as vraiment rien à faire de l&apos... 9

@kerlazeur

Désolé pour le manque de délicatesse mais ... ce sont quand même des ÉNORMES fils de pute

N'insultez pas les putes , elles n'ont rien à voir avec ces gros cradots ! ^^ Citation :N'insultez pas les putes , elles n'ont rien à voir avec ces gros cradots ! ^^ kerlazeur Je viens d'arriver Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 37 Karma: 117 En ligne ! Re: Quand tu n'en as vraiment rien à faire de l&apos... 6 Désolé pour le manque de délicatesse mais ... ce sont quand même des ÉNORMES fils de pute

11 commentaires Auteur Conversation camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 800 Karma: 2938 Re: Quand tu n'en as vraiment rien à faire de l&apos... Re: Quand tu n'en as vraiment rien à faire de l&apos... 1 25.000$ ?

C'est comme si nous on avait une amende équivalent à un happy meal kerlazeur Je viens d'arriver Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 37 Karma: 117 En ligne ! Re: Quand tu n'en as vraiment rien à faire de l&apos... Re: Quand tu n'en as vraiment rien à faire de l&apos... 6 Désolé pour le manque de délicatesse mais ... ce sont quand même des ÉNORMES fils de pute Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2746 Karma: 4648 Re: Quand tu n'en as vraiment rien à faire de l&apos... Re: Quand tu n'en as vraiment rien à faire de l&apos... 1 ~40 ballons, ça fait 625 dollars le ballon, c'est beau Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6158 Karma: 5984 Re: Quand tu n'en as vraiment rien à faire de l&apos... Re: Quand tu n'en as vraiment rien à faire de l&apos... 0 Sales riches ! Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1459 Karma: 1192 Re: Quand tu n'en as vraiment rien à faire de l&apos... Re: Quand tu n'en as vraiment rien à faire de l&apos... 9

@kerlazeur

Désolé pour le manque de délicatesse mais ... ce sont quand même des ÉNORMES fils de pute

N'insultez pas les putes , elles n'ont rien à voir avec ces gros cradots ! ^^ Citation :N'insultez pas les putes , elles n'ont rien à voir avec ces gros cradots ! ^^ kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2508 Karma: 5446 Re: Quand tu n'en as vraiment rien à faire de l&apos... Re: Quand tu n'en as vraiment rien à faire de l&apos... 3



Au passage, les ballons ne sont rien face à la consommation d'un truc pareil :



"La consommation moyenne de gasoil pour un yacht long de 70 mètres est d’environ 500 litres par heure."



Un Yacht est une aberration à tous les niveaux. Le montant de l'amende étant le même pour tous le monde, des travaux d'utilités généraux aurait été plus utile.Au passage, les ballons ne sont rien face à la consommation d'un truc pareil :"La consommation moyenne de gasoil pour un yacht long de 70 mètres est d’environ."Un Yacht est une aberration à tous les niveaux. FouTaquin Je m'installe Inscrit le: 6/10/2020 Envois: 115 Karma: 223 Re: Quand tu n'en as vraiment rien à faire de l&apos... Re: Quand tu n'en as vraiment rien à faire de l&apos... 1

@Borny

Citation :

@kerlazeur

Désolé pour le manque de délicatesse mais ... ce sont quand même des ÉNORMES fils de pute

N'insultez pas les putes , elles n'ont rien à voir avec ces gros cradots ! ^^



Leurs enfants n'ont plus. Citation :Leurs enfants n'ont plus. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1125 Karma: 4283 Re: Quand tu n'en as vraiment rien à faire de l&apos... Re: Quand tu n'en as vraiment rien à faire de l&apos... 1





EDIT: "vue sous-marine" ne signifie pas que vous verrez la culotte de la Présidente du front national

EDIT2: @corrent2, elle est pour toi celle là! Au même endroit, au même moment, mais en vue sous-marine:EDIT: "vue sous-marine" ne signifie pas que vous verrez la culotte de la Présidente du front nationalEDIT2: @corrent2, elle est pour toi celle là! Gustavitch Je m'installe Inscrit le: 17/1/2014 Envois: 383 Karma: 797 Re: Quand tu n'en as vraiment rien à faire de l&apos... Re: Quand tu n'en as vraiment rien à faire de l&apos... 0 C'est quoi cette vidéo qui est juste là pour nous donner une occasion de dire "Regardez, les riches c'est vraiment tous des salauds !"

C'est gratuit. C'est cadeau. Allez-y, lâchez-vous. SmartHand Je m'installe Inscrit le: 29/9/2014 Envois: 296 Karma: 242 Re: Quand tu n'en as vraiment rien à faire de l&apos... Re: Quand tu n'en as vraiment rien à faire de l&apos... 1 Des gros abrutis...



Ce qui est sûr, c'est que ça ne se passe pas dans la Marina du GP de Miami ^^ Skwatek Koreus Addict Inscrit le: 26/11/2005 Envois: 45791 Karma: 23566 En ligne ! Re: Quand tu n'en as vraiment rien à faire de l&apos... Re: Quand tu n'en as vraiment rien à faire de l&apos... 0

@Gustavitch

C'est quoi cette vidéo qui est juste là pour nous donner une occasion de dire "Regardez, les riches c'est vraiment tous des salauds !"

C'est gratuit. C'est cadeau. Allez-y, lâchez-vous.



Cette vidéo en article montre un camion de riches ?





Un camion vide des ordures dans l'Amazone (Pérou) Citation :Cette vidéo en article montre un camion de riches ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.