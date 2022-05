Pollution avec des ballons de baudruche depuis un yacht

Mardi 10 mai 2022, suite à une fête de fiançailles sur un yacht à Miami, en Floride, des personnes ont fait exploser plusieurs dizaines de ballons de baudruche accrochés au bateau pour s'en débarrasser, les éclats tombant directement à l'eau et polluant la baie de Biscayne. Une personne a été arrêtée et 10 contraventions ont été délivrées, pour une amende totale de plus de 25 000 dollars.

