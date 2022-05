Vidéo : Un chat fait des tours dans une roue d'exercice Posté par poussinlex

Sylvie, un chat de race Savannah a fait de la roue d'exercice d'une drôle de façon.



Vidéo (7s) : Un chat fait des tours dans une roue





Voir la vidéo, et bien rigoler.

Lire la description, et avoir le bourdon.

lokaloo

Oui c'est classe.

Mais à la place de son patron, je ne le laisserais plus approcher des manèges a sensation. C'est qu'une question de temps avant qu'il ne finisse à l'hosto.

pasdici

Mais à la place de son patron, je ne le laisserais plus approcher des manèges a sensation. C'est qu'une question de temps avant qu'il ne finisse à l'hosto.

Et c'est même pas dans le cadre normal de son travail ou pour les sensations fortes, c'est juste pour frimer...

Et c'est même pas dans le cadre normal de son travail ou pour les sensations fortes, c'est juste pour frimer...

commentaire copié de @roondar dans les commentaires de Un forain fait un tour de manège avec classe valable ici aussi

kpouer

@lokaloo

Voir la vidéo, et bien rigoler.

Lire la description, et avoir le bourdon.



Bah attend, ca va... Sylvie est en vie, non ?



Bah attend, ca va... Sylvie est en vie, non ?

Faut être heureux que Sylvie s'amuse aujourd'hui.

Mr-poulet-du-33

Sylvie ?

Gudevski

@Mr-poulet-du-33

Laisse tomber, ce sont des anglais, c'est sans espoir.

Sp6men10

Laisse tomber, ce sont des anglais, c'est sans espoir. Sp6men10 Je m'installe Inscrit le: 4/11/2010 Envois: 164 Karma: 168 Re: Un chat fait des tours dans une roue d'exercice Re: Un chat fait des tours dans une roue d'exercice 0 1) On pose le chat sur la route

2) On tourne la roue super vite

3) On recule et on filme

4) On poste cette vidéo à la con sur le net

1) On pose le chat sur la route

2) On tourne la roue super vite

3) On recule et on filme

4) On poste cette vidéo à la con sur le net

5) Je regarde cette vidéo à la con sur le net...

Octopouss

Sylvie c'est qu'il va bien, non ?

dtclulu