Un chat fait des tours dans une roue

A Axbridge en Angleterre, Sylvie, un chat de race Savannah fait de la roue d'exercice d'une drôle de façon. Elle s'allonge dans la roue qui tourne. Et une fois que la force centrifuge ne fait plus effet, elle tombe. Sylvie a échappé de peu à la mort, on lui avait diagnostiqué une maladie de coeur, et on avait conseillé à son propriétaire de la piquer. Il a demandé un second avis dans une autre clinique vétérinaire qui lui a diagnostiqué une Hernie diaphragmatique. Le chat a été opéré et il va bien, mais ses poumons étaient sous-développés. Le chat ne pouvait marcher que quelques secondes avant d'être essoufflé. Son propriétaire lui a acheté une roue pour que le chat puisse faire des exercices et améliore sa condition physique.

chat exercice roue savannah