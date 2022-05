Vidéo : Le cycliste Binian Girmay se blesse sur le podium avec un bouchon de bouteille (Tour d'Italie) Posté par kikekoi

Vainqueur de la dixième étape du tour d'Italie, l'Erythréen Binian Girmay se blesse sur le podium en ouvrant la traditionnelle bouteille de prosecco dont il reçoit le bouchon dans l’œil gauche.



Vidéo (34s) : Binian Girmay se blesse sur le podium avec un bouchon (Tour d'Italie 2022)





Vidéo : Fausse joie et chute d'Eduard Prades au Tour de Grèce Vidéo : Un spectateur fait chuter le cycliste Yves Lampaert (Paris-Roubaix 2022) Vidéo : Un piéton fait tomber des cyclistes (Tour de Turquie 2022)

Bricci Je suis accro Re: Le cycliste Binian Girmay se blesse sur le podium ave... Ila récupéré le bouchon qu'il avait mis aux autres... 

psikopate Je suis accro Re: Le cycliste Binian Girmay se blesse sur le podium ave... et un oeil au beurre ...un ! 

mawt1 J'aime glander ici Re: Le cycliste Binian Girmay se blesse sur le podium ave... Bon aussi il met sa tête devant ^^



Sur le moment c'est un peu nul pour lui... Mais bon toutes les prochaines années quand il racontera sa victoire et surtout cette bourde en riant avec ses proches et ses rencontres ça va plus lui faire sourir qu'autre chose et pendant longtemps (Je suis trop optimiste?) ^^ 

Gudevski J'aime glander ici Re: Le cycliste Binian Girmay se blesse sur le podium ave... C'est ce qui s'appelle "boire un coup à l'oeil". 

zorgOne Je m'installe Re: Le cycliste Binian Girmay se blesse sur le podium ave... ça peut arriver sous le coup de l'émotion :s 

MYRRZINN Je suis accro Re: Le cycliste Binian Girmay se blesse sur le podium ave... Quand on fait du vélo, c'est normalement pour éviter les bouchons. Non ? 

EndymionRaul Je suis accro Re: Le cycliste Binian Girmay se blesse sur le podium ave... A la fin il y a écris "Tout ou rien".



Fêter sa victoire pour ensuite abandonner, j'appelle ça "tout et rien". 

CrazyCow Je poste trop Re: Le cycliste Binian Girmay se blesse sur le podium ave...



Le pauvre Contraint d'abandonner à cause de ça.Le pauvre 

odyxo Je suis accro Re: Le cycliste Binian Girmay se blesse sur le podium ave... il me semble que le bouchon de champagne dans l'œil est la 1ere cause mondiale d'énucléation traumatique 

Jay_Padami Je m'installe Re: Le cycliste Binian Girmay se blesse sur le podium ave...



Il garde la tête haute en tt cas Toujours mettre le pouce sur le bouchon !Il garde la tête haute en tt cas