Vidéo : Un lapsus de George W. Bush lors d'un discours contre le système politique russe Posté par Skwatek

L'ancien président américain George W. Bush fait un lapsus durant un discours contre le système politique russe : « Le résultat est une absence de freins et de contrepoids en Russie, et la décision d'un seul homme de lancer une invasion totalement injustifiée et brutale de l'Irak », avant de se reprendre et de secouer la tête, « Je veux dire, de l'Ukraine ».



Vidéo (40s) : Lapsus de George W. Bush





Auteur Conversation PurLio Rayon de Soleil Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 12181 Karma: 12652 Re: Un lapsus de George W. Bush lors d'un discours c... 2 Où comment faire la morale aux autres alors qu'on traîne quelques casseroles au cul... Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 201 Karma: 748 Re: Un lapsus de George W. Bush lors d'un discours c... 0 Celui-là il est plus qu'énorme, il mérite un Award... Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 643 Karma: 2122 Re: Un lapsus de George W. Bush lors d'un discours c... 0 FA.BU.LEUX! Le mec s'est littéralement tiré une balle dans le pied BigbroZ Je suis accro Inscrit le: 14/8/2018 Envois: 1170 Karma: 2758 Re: Un lapsus de George W. Bush lors d'un discours c... 0 En même temps, j'aimerais bien le voir placer ces pays sur une carte du monde...

Si ça se trouve, il pense que c'est le même continent déjà, alors bon... whitenoise Je viens d'arriver Inscrit le: 30/6/2016 Envois: 54 En ligne ! Re: Un lapsus de George W. Bush lors d'un discours c... 1

Bush and Hussein - deleted scenes from Oliver Stone's W. (2008)

Grabul Je m'installe Inscrit le: 9/6/2009 Envois: 185 Karma: 454 Re: Un lapsus de George W. Bush lors d'un discours c... 0 Merde... J'ai même pas compris le lapsus tellement ça me paraissait évident !! tepezed Je suis accro Inscrit le: 20/6/2014 Envois: 1380 Karma: 1220 Re: Un lapsus de George W. Bush lors d'un discours c... 0 Il reste une marge de progression pour Pfizer dans ce domaine la aussi… zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 114 Karma: 184 Re: Un lapsus de George W. Bush lors d'un discours c... 0 Je ne me souviens pas d'une livraison d'armes de l'Europe en soutien aux irakiens contre l'invasion massif des USA corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1596 Karma: 4466 Re: Un lapsus de George W. Bush lors d'un discours c... 0 Est-ce qu'il réalise qu'il est lui-même criminel de guerre ?

Ça va beaucoup plus loin que la simple casserole...

