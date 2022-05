Lapsus de George W. Bush

Mercredi 18 mai 2022 à Dallas, au Texas, l'ancien président américain George W. Bush a fait un lapsus durant un discours contre le système politique russe : « Le résultat est une absence de freins et de contrepoids en Russie, et la décision d'un seul homme de lancer une invasion totalement injustifiée et brutale de l'Irak », avant de se reprendre et de secouer la tête, « Je veux dire, de l'Ukraine ». Il a aussitôt mis son erreur sur le compte de son âge, 75 ans.

bush discours invasion irak lapsus russie ukraine