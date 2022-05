Vidéo : Un élan charge un grizzly qui a tué un de ses petits Posté par THSSS

Un maman élan vient de perdre un de ces deux petits, tué par un grizzly. Elle a décidé de protéger le survivant coûte que coûte.



Vidéo (17s) : Élan vs Grizzly





Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2747 Karma: 4652 Re: Un élan charge un grizzly qui a tué un de ses petits Re: Un élan charge un grizzly qui a tué un de ses petits 1 Casse-toi pauvre faon Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5397 Karma: 8187 Re: Un élan charge un grizzly qui a tué un de ses petits Re: Un élan charge un grizzly qui a tué un de ses petits 0 Quand tu pense que des mecs pensent les elans inoffensifs alors que même des ours se mefient.. gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 5970 Karma: 4809 En ligne ! Re: Un élan charge un grizzly qui a tué un de ses petits Re: Un élan charge un grizzly qui a tué un de ses petits 0 @Jinroh Je me méfie de n'importe quel bestiau dès qu'il y a ses petits pas loin ! Sangliers, cygnes, pies, moineaux et même mésanges ! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2520 Karma: 5477 Re: Un élan charge un grizzly qui a tué un de ses petits Re: Un élan charge un grizzly qui a tué un de ses petits 0

Quand tu pense que des mecs pensent les elans inoffensifs alors que même des ours se mefient..



Il faut se méfier de toutes mamans avec ses petits... Surtout chez les animaux.



Il faut se méfier de toutes mamans avec ses petits... Surtout chez les animaux.

Chez les humains, elles se servent de leur poussette pour forcer le passage piéton... Jamais bien compris l'idée.

dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2816 Karma: 7255 Re: Un élan charge un grizzly qui a tué un de ses petits Re: Un élan charge un grizzly qui a tué un de ses petits 0 malin le grizzly , il attaque d'abords les lents !!!