Ã‰lan vs Grizzly

Élan vs Grizzly

A Many Glacier dans le parc national de Glacier dans le Montana (États-Unis), un grizzly est venu perturbé la baignade d'une maman élan et de ses deux petits. Après plusieurs tentatives, le grizzly a réussi à attraper un des faons couché au bord de l'eau. Mais le grizzly qui ne semblait pas rassasié a voulu s'attaquer au deuxième faon. La maman a décidé de passer à l'offensive en le chargeant. L'ours a pris la fuite et a voulu se réfugier à l'intérieur d'une maison en passant par porte vitrée qu'il a cassée.

