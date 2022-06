Un casse-tÃªte vieux de 150 ans

Un casse-tête vieux de 150 ans

Le Youtubeur Puzzle guy nous présente le casse-tête « Saddle the Horses Puzzle » créé en 1872. Le puzzle est composé de 3 pièces en bois, avec deux chevaux (2 pièces) et deux cavaliers (1 pièce). Le but du puzzle est de positionner les deux cavaliers (une femme et un homme) sur le dos de chaque cheval. Ce casse-tête est aussi connu sous le nom de « Famous Trick Donkeys » (Les ânes célèbres), un casse-tête inventé par Sam Loyd en 1858.

