Vidéo : Saurez-vous résoudre ce casse-tête vieux de 150 ans ? Posté par THSSS

Un youtubeur nous présente un casse-tête vieux de 150 ans.

Il faut que le cow-boy et la lady soient positionnés correctement sur les chevaux.



Vidéo (57s) : Un casse-tête vieux de 150 ans





Sur le même sujet :

Vidéo : Un casse-tête impossible à résoudre (Knight Scoop) Vidéo : Un cochon résout un puzzle en bois Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Valcross Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 215 Karma: 210 Re: Saurez-vous résoudre ce casse-tête vieux de 150 ans ? Re: Saurez-vous résoudre ce casse-tête vieux de 150 ans ? 1 très sympa Chewie Je suis accro Inscrit le: 24/4/2010 Envois: 1568 Karma: 114 Re: Saurez-vous résoudre ce casse-tête vieux de 150 ans ? Re: Saurez-vous résoudre ce casse-tête vieux de 150 ans ? 1 Très classe ! Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2153 Karma: 3765 Re: Saurez-vous résoudre ce casse-tête vieux de 150 ans ? Re: Saurez-vous résoudre ce casse-tête vieux de 150 ans ? 0 On ne peut pas trouver si on est trop à cheval sur les règles ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2817 Karma: 7266 Re: Saurez-vous résoudre ce casse-tête vieux de 150 ans ? Re: Saurez-vous résoudre ce casse-tête vieux de 150 ans ? 0 ça me fait penser à mon record au rubik's cub : je le lance à 53 mètres Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 410 Karma: 208 Re: Saurez-vous résoudre ce casse-tête vieux de 150 ans ? Re: Saurez-vous résoudre ce casse-tête vieux de 150 ans ? 0 Je suis si vieux ?

J'ai joué avec enfant. dylsexique Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2103 Karma: 7697 En ligne ! Re: Saurez-vous résoudre ce casse-tête vieux de 150 ans ? Re: Saurez-vous résoudre ce casse-tête vieux de 150 ans ? 0



EDIT :



J'essaie sans regarder la vidéo (vu la longueur j'imagine qu'il donne la réponse)EDIT : Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.