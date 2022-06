Vidéo : Une femme saute d'un bateau sans réfléchir Posté par THSSS

Trois jeunes femmes se jettent à l'eau depuis un bateau à pleine vitesse. Il y en a une des trois qui ne réfléchit pas beaucoup...







Vidéo (10s) : Sauter d'un bateau sans réfléchir





Auteur Conversation Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 178 Karma: 797 Re: Une femme saute d'un bateau sans réfléchir Re: Une femme saute d'un bateau sans réfléchir 1 Heureusement, le pilote semble avoir été bercé un peu plus loin du mur (pour réhabiliter l'expression Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 987 Karma: 3966 En ligne ! Re: Une femme saute d'un bateau sans réfléchir Re: Une femme saute d'un bateau sans réfléchir 3 Elle risque de faire pale figure... kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2529 Karma: 5501 Re: Une femme saute d'un bateau sans réfléchir Re: Une femme saute d'un bateau sans réfléchir 1



Mais là ! C'est le pompon sur la pomponnette !





Expression cadeau pour @WeWereOnABreak Déjà, de base "sauter" d'un bateau en marche... C'est pas la meilleur idée de votre vie.Mais là ! C'est le pompon sur la pomponnette ! psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 648 Karma: 1414 Re: Une femme saute d'un bateau sans réfléchir Re: Une femme saute d'un bateau sans réfléchir 1 c'était pas la plus blonde des trois ? lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 874 Karma: 639 Re: Une femme saute d'un bateau sans réfléchir Re: Une femme saute d'un bateau sans réfléchir 0 Tout le monde lui était passé dessus, il manquait que le bateau. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2827 Karma: 7334 Re: Une femme saute d'un bateau sans réfléchir Re: Une femme saute d'un bateau sans réfléchir 0 si elle se prend l'hélice , hélas , c'est l'os ! Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2435 Karma: 3167 En ligne ! Re: Une femme saute d'un bateau sans réfléchir Re: Une femme saute d'un bateau sans réfléchir 0 @psikopate

Le pire, c'est que je crois que oui. Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5403 Karma: 8207 Re: Une femme saute d'un bateau sans réfléchir Re: Une femme saute d'un bateau sans réfléchir 0 DSK et trois fille sont sur un bateau Il ouvre son peignoir. Qui tombes a l'eau ? Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 212 Karma: 798 Re: Une femme saute d'un bateau sans réfléchir Re: Une femme saute d'un bateau sans réfléchir 0 Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 443 Karma: 1653 Re: Une femme saute d'un bateau sans réfléchir Re: Une femme saute d'un bateau sans réfléchir 1

@Jinroh

DSK et trois fille sont sur un bateau Il ouvre son peignoir. Qui tombes a l'eau ?



Ta vanne ? Citation :Ta vanne ? Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 436 Karma: 214 Re: Une femme saute d'un bateau sans réfléchir Re: Une femme saute d'un bateau sans réfléchir 0

@Trucmachinchose





Les gremlins sont plus malins que cette pauvre fille. Au moins, celui-ci met sa tête dans le mixeur alors qu'il est à l'arrêt.



Gremlins - Kitchen Scene HQ Citation :Les gremlins sont plus malins que cette pauvre fille. Au moins, celui-ci met sa tête dans le mixeur alors qu'il est à l'arrêt.Gremlins - Kitchen Scene HQ Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6186 Karma: 6001 En ligne ! Re: Une femme saute d'un bateau sans réfléchir Re: Une femme saute d'un bateau sans réfléchir 0 @kpouer

@kpouer

De nuit, en plein hiver, même en Méditerranée, c'est pas marrant non plus.