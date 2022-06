Vidéo : Un motard se retrouve sous une voiture après avoir été percuté par un chauffard Posté par alfosynchro

Aux Etats-Unis, des passants et des policiers sont venus en aide à un motard coincé sous une voiture.



Vidéo (1mn4s) : Entraide pour sortir un motard sous une voiture





Roubech Je viens d'arriver Inscrit le: 2/1/2014 Envois: 14 Re: Un motard se retrouve sous une voiture après avoir ét... Re: Un motard se retrouve sous une voiture après avoir ét... 0 Les casques ne sont pas obligatoires en Californie? Vipeho Je viens d'arriver Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 78 Karma: 136 Re: Un motard se retrouve sous une voiture après avoir ét... Re: Un motard se retrouve sous une voiture après avoir ét... 0 Plus de peur que de mal mais les "motards" en short / t-shirt et sans casque ... ils cherchent le Darwin Award 2022 ? pook404 Je viens d'arriver Inscrit le: 3/7/2007 Envois: 49 Re: Un motard se retrouve sous une voiture après avoir ét... Re: Un motard se retrouve sous une voiture après avoir ét... 2

@Roubech

Les casques ne sont pas obligatoires en Californie?

C'est en Caroline du Sud, donc non pas obligatoire



zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1134 Karma: 4365 En ligne ! Re: Un motard se retrouve sous une voiture après avoir ét... Re: Un motard se retrouve sous une voiture après avoir ét... 2

On leur dit qu'en France ils ont des Alpine? On pourrait se croire dans police Academy





On leur dit qu'en France ils ont des Alpine? On pourrait se croire dans police AcademyOn leur dit qu'en France ils ont des Alpine? Lili11 Je m'installe Inscrit le: 14/11/2013 Envois: 490 Karma: 109 Re: Un motard se retrouve sous une voiture après avoir ét... Re: Un motard se retrouve sous une voiture après avoir ét... 2 C’est moi ou le comportement du gars en teeshirt jaune, en bas à droite est super-bizarre? dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2826 Karma: 7315 En ligne ! Re: Un motard se retrouve sous une voiture après avoir ét... Re: Un motard se retrouve sous une voiture après avoir ét... 0 première fois que j'assiste à l'accouplement d'une voiture avec une moto ; c'est ultra violent ! Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 97 Karma: 339 En ligne ! Re: Un motard se retrouve sous une voiture après avoir ét... Re: Un motard se retrouve sous une voiture après avoir ét... 0 @Lili11 J'avoue, trop bizarre. GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1226 Karma: 1883 En ligne ! Re: Un motard se retrouve sous une voiture après avoir ét... Re: Un motard se retrouve sous une voiture après avoir ét... 0 les distances oui ok ,mais surtout la voiture devait regarder son smartphone, c'est pas possible... jay780101 Je m'installe Inscrit le: 17/12/2020 Envois: 227 Karma: 99 En ligne ! Re: Un motard se retrouve sous une voiture après avoir ét... Re: Un motard se retrouve sous une voiture après avoir ét... 0 Au bout de 30 secondes, déjà 7 policiers sur les lieux et des passants prêt à secourir.

De plus, tout le monde semble déjà être à sa place et prêt à l'action.

