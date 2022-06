Entraide pour sortir un motard sous une voiture

Samedi 28 mai 2022 sur Ocean Boulevard à Myrtle Beach en Caroline du Sud (États-Unis), un automobiliste qui ne respectait pas les distances de sécurité à percuter une moto et ses deux occupants. La passagère de la moto a été éjectée vers l'avant, mais le motard est resté coincé sous la voiture. Heureusement, les passants et la police sont intervenus rapidement pour soulever la voiture afin de libérer le motard. Le motard et la passagère ont été transportés à l'hôpital et ne souffrent pas de blessures graves.

chauffard coince entraide motard moto police voiture