Vidéo : Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartford dans le Michigan (USA) Posté par LeFreund

Aux Etats-Unis, un enfant de 12 ans a braqué une station-service avec une arme à feu.



Vidéo (21s) : Un enfant braque une station-service avec un pistolet





Il aurait dit aux policiers qu'il avait pris l'arme dans le coffre-fort de son père.



Et à mon avis comme il a vite remarqué et su gérer la douille qui ne s'est pas extraite, je pense qu'à 12 ans il a déjà une bonne expérience des armes !

Ca + le client obèse , cliché USA! Citation :Et à mon avis comme il a vite remarqué et su gérer la douille qui ne s'est pas extraite, je pense qu'à 12 ans il a déjà une bonne expérience des armes !Ca + le client obèse , cliché USA! Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 211 Karma: 797 Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartf... Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartf... 0 Il se rendait au congrès de la NRA, il avait besoin de cash pour ses achats... Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 3106 Karma: 3410 Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartf... Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartf... 0

Sérieusement, c'est ultra flippant... Il a eu un petit coup de stress en n'arrivant pas à recharger quand même.Sérieusement, c'est ultra flippant... Nark0t1k Je suis accro Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 523 Karma: 467 Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartf... Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartf... 0 Wow ... c'est devenu d'un banal ... ca fait peur effectivement... Mytrax Je m'installe Inscrit le: 17/5/2013 Envois: 237 Karma: 292 Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartf... Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartf... 0 à 12 ans, je jouais à Pokémon ... LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 128 Karma: 313 Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartf... Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartf... 0 ouais bah prend mon slip gamin, il est flippant ce gosse Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 432 Karma: 208 Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartf... Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartf... 1 J'adore son sweat "JUSTICE". Il va pouvoir approfondir sa passion dans tous les sens du terme et dans toutes les positions. Zalko Je m'installe Inscrit le: 15/4/2017 Envois: 214 Karma: 130 Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartf... Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartf... 2

Bruce Springsteen - Born in the U.S.A. (Official Video) Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 442 Karma: 1651 Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartf... Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartf... 0 bordel l'insécurité qu'il dégage quand il manipule la glissière du pistolet ; on voit bien qu'il ne maîtrise nullement son maniement Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 8251 Karma: 3532 Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartf... Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartf... 2 Merde il a oublié les bonbons. Eternil Je m'installe Inscrit le: 4/9/2015 Envois: 111 Karma: 207 Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartf... Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartf... 1 Faut-il encore commenter… Oui! Sinon tout cela ne serait que banalités alors que ce genre de situation peut et doit choquer le monde entier.

Les Etats-Unis ne sont toujours pas prêts à changer leur regard sur les armes...triste Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5402 Karma: 8208 Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartf... Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartf... 1 L histoire raconte qu il etait la pour prendre des clopes et des capotes. LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 5962 Karma: 15960 En ligne ! Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartf... Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartf... 0

@Kwisatz

bordel l'insécurité qu'il dégage quand il manipule la glissière du pistolet ; on voit bien qu'il ne maîtrise nullement son maniement

@Kwisatz

bordel l'insécurité qu'il dégage quand il manipule la glissière du pistolet ; on voit bien qu'il ne maîtrise nullement son maniement



Et j'ai même l'impression qu'il est effrayé par son propre coup de feu. Incroyable! Citation :Et j'ai même l'impression qu'il est effrayé par son propre coup de feu. Incroyable! CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16783 Karma: 23900 En ligne ! Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartf... Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartf... 0 Quand acheter une arme létale est plus facile qu'acheter une bière ou un camembert, c'est qu'il y a un truc qui cloche. McMatrix Je m'installe Inscrit le: 12/3/2008 Envois: 406 Karma: 395 En ligne ! Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartf... Re: Un gamin de 12 ans braque une station service à Hartf... 0 il a réussi à se faire peur en tirant en l'air...