Vidéo : Le sauvetage d'un ouvrier suspendu à une poutre dans un gymnase (Russie) Posté par THSSS

Le sauvetage d'un ouvrier suspendu à une poutre à plusieurs mètres de hauteur dans un gymnase à Vladivostok, en Russie.



Vidéo (1mn10s) : Sauvetage d'un ouvrier suspendu à une poutre





zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1135 Karma: 4368 En ligne ! Re: Le sauvetage d'un ouvrier suspendu à une poutre ... 2 Et l'ouvrier qui remercie le type à casquette, c'est à dire le seul qui a laché la "bâche" qu'ils avaient tendu guymen Je m'installe Inscrit le: 5/11/2016 Envois: 340 Karma: 489 Re: Le sauvetage d'un ouvrier suspendu à une poutre ... 0 mais je comprends pas, pourquoi ils relèvent pas l'echaffaudage? Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 436 Karma: 213 Re: Le sauvetage d'un ouvrier suspendu à une poutre ... 0

@zoneh

Et l'ouvrier qui remercie le type à casquette, c'est à dire le seul qui a laché la "bâche" qu'ils avaient tendu



@zoneh

Il ne lache qu'à cause de la force de la chute et du fait que le gars tombe juste à son niveau. Je ne suis pas sûr de ce qu'aurait été le résultat si'il était tombé au niveau du gamin à gauche. La femme dans coin supérieur droit tient la toile jusqu'au bout, mais bon, elle ne sert à rien, car aucune force n'a été exercée à son niveau.

Stromtooper Je viens d'arriver Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 98 Karma: 339 Re: Le sauvetage d'un ouvrier suspendu à une poutre ... 0 @guymen ça doit peser un âne mort ce truc, pas sur que tu puisses le relever comme ça vu la hauteur. marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 477 Karma: 732 En ligne ! Re: Le sauvetage d'un ouvrier suspendu à une poutre ... 0 "Tiens toi au pinceau, je retire l'échelle" (Episode 124, Russian Limited Edition) Sacré Gotlib, toujours pour nous faire rire de là haut.