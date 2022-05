Un moniteur de surf sauve deux jeunes de la noyade (Anglet)

Samedi 21 mai 2022 alors qu'il donnait un cours de surf à deux ados à la Barre à Anglet en France, un moniteur a sauvé une jeune femme et un jeune homme de la noyade. Le moniteur explique sur son compte Instagram : « Une jeune fille se fait embarquer (17 ans grâce à un article nous avons pu retrouver la maman de la jeune fille ) ainsi qu’un autre jeune homme ils ne se connaissent pas et se font embarquer par le courant pris de panique le jeune homme se sert de la jeune fille comme une bouée pour ne pas se noyer (c’est l’instinct de survie)… J’ai pu intervenir quelques secondes avant un vrai drame!! ». Il explique également que les surfeurs sur les autres planches sont ses élèves et avaient comme consigne de ne pas intervenir. La personne qui filme et la mère d'un des élèves.

france moniteur noyade sauvetage surf