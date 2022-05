Vidéo : Deux jeunes sauvées de la noyade par un moniteur de surf (Pays Basque)

Vidéo : Deux jeunes sauvées de la noyade par un moniteur de surf (Pays Basque) Posté par Le_Relou

Le barbu a juste failli noyer une petite... Heureusement sauvée in extremis par le prof de surf.





Vidéo (1mn30s) : Un moniteur de surf sauve deux jeunes de la noyade (Anglet)





Auteur Conversation Framby Je suis accro Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 647 Karma: 2136 Re: Deux jeunes sauvées de la noyade par un moniteur de ... Re: Deux jeunes sauvées de la noyade par un moniteur de ... 3 La vie tient vraiment à peu de choses des fois... Chapeau au moniteur de les avoir repéré, ce n'est pas forcément évident. whitenoise Je viens d'arriver Inscrit le: 30/6/2016 Envois: 67 Re: Deux jeunes sauvées de la noyade par un moniteur de ... Re: Deux jeunes sauvées de la noyade par un moniteur de ... 3 "Le barbu a juste failli noyer une petite", accusez-le de tentative de meurtre aussi pourquoi pas..

J'ai déjà frôlé la noyade et j'avais 10 ans de natation derrière moi. Il a manqué de prudence certainement, mais l'océan est sauvage et peut surprendre n'importe qui.

tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2526 Karma: 3676 Re: Deux jeunes sauvées de la noyade par un moniteur de ... Re: Deux jeunes sauvées de la noyade par un moniteur de ... 1 c'est intéressant comme vidéo car contrairement à ce que l'on imagine, une personne en train (ou en voiture c'est vous qui voyez) de ce noyé ne vas pas ce débattre dans tout les sens en hurlant comme dans les films. Du coup c'est super dure a repéré. fabiolerusse Je m'installe Inscrit le: 6/12/2012 Envois: 163 Karma: 173 Re: Deux jeunes sauvées de la noyade par un moniteur de ... Re: Deux jeunes sauvées de la noyade par un moniteur de ... 0 Juste bravo ! Jolabringugus Je viens d'arriver Inscrit le: 25/5/2022 Envois: 1 Re: Deux jeunes sauvées de la noyade par un moniteur de ... Re: Deux jeunes sauvées de la noyade par un moniteur de ... 0

@whitenoise

"Le barbu a juste failli noyer une petite", accusez-le de tentative de meurtre aussi pourquoi pas..

J'ai déjà frôlé la noyade et j'avais 10 ans de natation derrière moi. Il a manqué de prudence certainement, mais l'océan est sauvage et peut surprendre n'importe qui.



Et tu appelles ça comment toi ? Instinct de survie ou pas il s'est quand même servit de la jeune fille pour ne pas se noyer lui-même, donc en la mettant en danger de mort imminente. Si c'était ta fille qui avait été prise pour cible tu n'aurais certainement pas le même discours. Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 12756 Karma: 9095 Re: Deux jeunes sauvées de la noyade par un moniteur de ... Re: Deux jeunes sauvées de la noyade par un moniteur de ... 0 Bravo. Vipeho Je viens d'arriver Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 62 Karma: 107 En ligne ! Re: Deux jeunes sauvées de la noyade par un moniteur de ... Re: Deux jeunes sauvées de la noyade par un moniteur de ... 0 Comme quoi, un drame peut arriver à 4 mètres des rochers et avec du monde autour ...

Bravo au moniteur.

Lili11 Je m'installe Inscrit le: 14/11/2013 Envois: 489 Karma: 100 En ligne ! Re: Deux jeunes sauvées de la noyade par un moniteur de ... Re: Deux jeunes sauvées de la noyade par un moniteur de ... 0 Le moniteur explique aussi sur Instagram qu'il est sourd… c'est pour ça qu'il est encore plus attentif à tout ce qu'il se passe et très observateur. C'est comme ça qu'il a repéré ces 2 jeunes en difficulté.