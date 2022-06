Vidéo : Une demande en mariage interrompue par un employé de Disneyland Paris Posté par Koreus

La demande en mariage d'un touriste américain est brusquement interrompue par un employé de Disneyland Paris.



Vidéo (33s) : Demande en mariage interrompue à Disneyland Paris





Auteur Conversation zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1136 Karma: 4370 Re: Une demande en mariage interrompue par un employé de ... Re: Une demande en mariage interrompue par un employé de ... 2 L'employé était peut être payé par la femme? ou l'homme? ou la belle-famille?



EDIT: ou des internautes qui n'en peuvent plus de ces niaiseries?



EDIT: ou des internautes qui n'en peuvent plus de ces niaiseries? Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2751 Karma: 4667 Re: Une demande en mariage interrompue par un employé de ... Re: Une demande en mariage interrompue par un employé de ... 3 Ce pauvre type en mal de reconnaissance qui a besoin de son quart d'heure de gloire autoritaire et qui ne peut pas se retenir de se montrer, ça fait pitié. Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 12838 Karma: 9122 Re: Une demande en mariage interrompue par un employé de ... Re: Une demande en mariage interrompue par un employé de ... 0

@Karalol

Ce pauvre type en mal de reconnaissance qui a besoin de son quart d'heure de gloire autoritaire et qui ne peut pas se retenir de se montrer, ça fait pitié.

Tu parles de celui qui fait sa demande ?

Tu es tant aigri que ça ? Citation :Tu parles de celui qui fait sa demande ?Tu es tant aigri que ça ? nikupac Je m'installe Inscrit le: 25/2/2011 Envois: 123 Karma: 54 Re: Une demande en mariage interrompue par un employé de ... Re: Une demande en mariage interrompue par un employé de ... 0 @Karalol



Sécurité prime, un point c'est tout. Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2751 Karma: 4667 Re: Une demande en mariage interrompue par un employé de ... Re: Une demande en mariage interrompue par un employé de ... 2

@nikupac

@Karalol



Sécurité prime, un point c'est tout.



Qu'en est-il d'un :

- "excusez-moi, je suis navré de vous déranger dans un moment aussi important, mais il faut descendre car c'est dangereux de rester ici"

- "votre collègue juste là-bas nous a donné l'autorisation"

- "ah, pardon, faites comme si j'avais rien dit"



Le souci c'est la manière, faut être bête ou de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Le mec se fait juste mousser de la pire des façons. Citation :Qu'en est-il d'un :- "excusez-moi, je suis navré de vous déranger dans un moment aussi important, mais il faut descendre car c'est dangereux de rester ici"- "votre collègue juste là-bas nous a donné l'autorisation"- "ah, pardon, faites comme si j'avais rien dit"Le souci c'est la manière, faut être bête ou de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Le mec se fait juste mousser de la pire des façons. Gibet Je viens d'arriver Inscrit le: 23/7/2021 Envois: 85 Karma: 91 Re: Une demande en mariage interrompue par un employé de ... Re: Une demande en mariage interrompue par un employé de ... 0 @Karalol Je valide : "Donner du pouvoir à un imbécile et vous en ferez un tyran." dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2828 Karma: 7337 En ligne ! Re: Une demande en mariage interrompue par un employé de ... Re: Une demande en mariage interrompue par un employé de ... 0 le mec arrive sans crier gare et pique direct la bague des mains !

