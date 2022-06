Vidéo : Un enchaînement d'événements improbables dans une rue Posté par THSSS

Une voiture glisse dans un fossé. Des motards essaient gentiment de l'aider mais se retrouvent en galère...







Vidéo (48s) : Enchaînement d'événements improbables





Vidéo : Entraide pour sortir un motard sous une voiture Vidéo : Entrée difficile pour des jeunes hockeyeurs Vidéo : Collisions en chaîne avec 5 voitures



Fait pas s'attendre à un miracle...



J'en voulais encore un ptit dernier Ducantois1850 Je suis accro Inscrit le: 10/2/2012 Envois: 533 En ligne ! Re: Un enchaînement d'événements improbables dans un... Re: Un enchaînement d'événements improbables dans un... 1 On voit bien que la tornade a été effacée numériquement. Vipeho Je viens d'arriver Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 88 Karma: 155 Re: Un enchaînement d'événements improbables dans un... Re: Un enchaînement d'événements improbables dans un... 0



Comment se procure-t-on des pièces détachées d’une Lada ?

Suffit d'en suivre une qui roule encore !



Bah, on peut faire pareil avec ce groupe de motards.

Connaissez la blague sur les Lada ?Bah, on peut faire pareil avec ce groupe de motards. NeoTendar Je viens d'arriver Inscrit le: 3/1/2017 Envois: 60 Karma: 199 En ligne ! Re: Un enchaînement d'événements improbables dans un... Re: Un enchaînement d'événements improbables dans un... 0 Problème de physique et IA déficiente. Il faut juste attendre le patch correcteur.