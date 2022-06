Vidéo : Le clip d'animation du nouveau single « King Of Sea » de Kwoon Posté par madmask

Hello !



Je suis réalisateur de films d'animation et je suis très heureux de partager avec vous mon nouveau clip pour mon ami Kwoon et son nouveau single « King Of Sea ». Le style musical, c'est du rock progressif/orchestral, donc planant (je dis ça pour éviter à ceux qui veulent un truc speed de perdre du temps ). C'était un travail de dingue pour faire ce film mais je suis très content du résultat et des premiers retours. Si vous aimez, n'hésitez pas à partager, malgré les apparences, nous sommes une petite équipe et mon ami est un indépendant sans maison de disque. Nous avons donc besoin de soutien.



Bon voyage à vous et n'hésitez pas si vous avez des questions.



Vidéo (5mn17s) : Kwoon « King Of Sea » (Clip d'animation)





C'est superbe ! payelatienne Je m'installe Inscrit le: 23/5/2013 Envois: 451 Karma: 309 Re: Le clip d'animation du nouveau single « King Of ... Re: Le clip d'animation du nouveau single « King Of ... 0 Magnifique ! les couleurs sont magiques à la fin. Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 104 Karma: 356 Re: Le clip d'animation du nouveau single « King Of ... Re: Le clip d'animation du nouveau single « King Of ... 0 Un gros bravo !

C'est un travail de malade, c'est toi qui as fait toute la partie 3D et animation ?